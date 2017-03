Erster Bielefelder Comedy Club in der Komödie präsentiert von Berhane Berhane am 4. März 20

Bielefeld. Heute in der Komödie – morgen im TV – mit diesem Programm startet der erste Bielefelder Comedy Club. Es werden neue, frische Künstler die Bühne der Komödie mit ihren Performances bereichern. Der bekannte Comedian Berhane Berhane – von der Presse als „das neue Licht auf Deutschlands Comedybühnen“ gefeiert –

wird mehrmals im Jahr durch das Programm des „City Comedy Clubs in der Komödie“ führen.

„Die Komödie will neben den gewohnt hochkarätigen Künstlern auch dem Nachwuchs die Chance geben, auf etablierten Bühnen wie der Komödie zu spielen“, sagt Berhane Berhane, der den City Comedy Club ins Leben gerufen hat.

Das Konzept dieser „Mix-Shows“ hat sich in vielen Städten und im TV längst erfolgreich durchgesetzt. Jede Show ist anders, jede Show ist eine Überraschung. In der Komödie soll der City Comedy Club zum neuen Highlight der Bielefelder Kulturszene werden. Mancher Künstler wird sicherlich später sagen können: „Heute im Theater, morgen schon im TV“.

Erster Termin ist am 4. März 2017. Karten zum Preis von 19 Euro gibt es unter der Tickethotline 0521-988 725 70, im Ticketshop in der Ritterstraße 1, an den Vorverkaufsstellen im Neuen Rathaus (Niederwall), bei konTicket in der Bahnhofstraße, bei der Neuen Westfälischen in der Niedernstraße (0521-555444) und in der Hauptstraße, an der Abendkasse und unter www.komoedie-bielefeld.de

Bielefelder Comedy Club – Berhane an friends

Gastspiel: 4. März 2017, 20 Uhr, 19 Euro

Tickets: www.komoedie-bielefeld.de/ 0521-988 725 70

Komödie Bielefeld

Ritterstraße 1

33602 Bielefeld