Erste-Hilfe-Kurse der Johanniter im April

Kreis Lippe – Höxter. Erste Hilfe-Kurse der Johanniter für jedermann zur Auffrischung, für Führerschein-Anwärter UND für Betriebshelfer – alle Termine im April



Erste Hilfe an einem Tag: Ob als Pflichtprogramm für den Führerschein oder die Trainer-Ausbildung – ein Kurs in „Erster Hilfe Kompakt“ ist dafür unverzichtbar. Er bietet sich aber gleichermaßen auch zur Wiederauffrischung von Erste-Hilfe-Kenntnissen an. Der Regionalverband der Johanniter Lippe-Höxter bietet im April an den Standorten Bad Salzuflen, Blombergund Lage jeweils eintägige Kurse an. Die Teilnahmegebühr beträgt 35 Euro. Wichtig für Betriebshelfer: Alle Betriebe ab zwei Mitarbeiter müssen sogenannte Betriebshelfer ausbilden und diese regelmäßig fortbilden lassen. Betriebshelfer sollen im Falle eines Unfalls am Arbeitsplatz schnelle Erste Hilfe leisten können. Die Gebühren werden für Betriebshelfer von dem Unfallversicherungsträger übernommen.

Die Termine im sind:

Bad Salzuflen: Dienstag, 2. April, 8:00 bis 16:00 Uhr, Siemensstraße 20

Blomberg: Samstag, 6. April, von 9:00 bis 17:00 Uhr, Am Diestelbach 5-7

Bad Salzuflen: Samstag, 13. April, 9:00 bis 17:00 Uhr, Siemensstraße 20

Lage: Freitag, 26. April, 9:00 bis 17:00 Uhr, Friedrichstr. 12

Lage: Samstag, 27. April, 9:00 bis 17:00 Uhr, Friedrichstr. 12

Anmeldung für alle Kurse bei der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. unter Telefon: 05235/9590822 oder online www.johanniter.de/az-lippe-hoexter.