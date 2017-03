Erste Heimatgenuss-Woche vom 06.-14. Mai stellt Regionalität in den Fokus

Kreis Höxter. Vom 06.-14. Mai führt die Regionalmarke Kulturland Kreis Höxter erstmalig eine Heimatgenuss-Woche durch. In diesem Zeitraum sind regionale Produzenten und Gastronomiebetriebe aufgerufen, sich unter dem Thema „Heimatgenuss“ mit genussvollen Angeboten zu präsentieren und sich interessiertem Publikum zu öffnen. Termine und Aktionen können noch bis zum 17. März an die GfW gemeldet werden.

„Die Heimatgenuss Aktion soll eine Woche lang den Fokus auf unsere regionalen Betriebe und deren genussvolle Produkte richten“, führt Heiko Böddeker von der Regionalmarke Kulturland die Idee der Aktionswoche aus. Mit einem begleitenden Programmheft sollen sich die Verbraucher gezielt auf den Weg in die Betriebe machen und Produkte entdecken und verkosten, die sonst nicht auf dem Einkaufszettel stehen.

Bereits feststehende Ankerpunkte sind das Hoffest der Brauerei Rheder am 07. Mai, Führungen in der Schaukäserei Menne, bei der Bäckerei Goeken und der Warburger Brauerei sowie Tage der offenen Tür am Schäferhof Humpert in Löwendorf und der Imkerei Hensel in Bellersen. Verkostungsaktionen in Hofläden und an den Frischtheken der Fleischer und Bäcker sind ebenfalls geplant und gemeldet. „Auch unsere Gastronomiebetriebe beteiligen sich mit Tageskarten und speziellen Menüfolgen, die sich ganz auf regionale Spezialitäten konzentrieren“, betont Heiko Böddeker. In den Märkten der REWE wird es in diesem Zeitraum besondere Verkostungs- und Zugabeaktionen regionalen Produkte geben sowie eine eigens kreierte Kulturland-Probiertasche.

Weitere interessierte Kulturland-Betriebe können sich und ihre Aktionen noch bis zum 17. März 2017 an die GfW melden. Das Programmheft soll Ende April erscheinen. Alle Termine dann auch online unter www.kulturland-regional.de

BU: Antje Lange vom Wirtshaus am Brunnen in Marienmünster-Vörden wird ein spezielles regionales Dreigang-Menü kochen und eine Genusswanderung anbieten.