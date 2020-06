Eröffnung des Bürener Skateparks

Frischer Wind für die Almeauen

Büren. Die Bürener Almeauen haben eine neue Attraktion: die neue moderne Skateanlage konnte diese Woche eröffnet werden. „Der Skatepark in den Bürener Almeauen bietet eine Bereicherung des sportlichen Angebotes in Büren für große und kleine Besucher“, freut sich Bürgermeister Burkhard Schwuchow.

Die zentrale Lage – insbesondere für alle weiterführenden Schulen – begünstigt zudem eine Nutzung als außerschulischen Lernort. „Der neue Standort in den Almeauen bietet dabei gegenüber dem bisherigen neben der Stadthalle den Vorteil, dass er besser an die Kernstadt angebunden ist – eine der Förderbedingungen aus dem Investitionspakt Soziale Integration im Quartier NRW“, erklärt Peter Salmen als Vorsitzender des Bauausschusses. Das Projekt wurde zu 75 % gefördert vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bauen und Reaktorsicherheit sowie zu 15 % vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes

Nordrhein-Westfalen. Ein Eigenanteil von 10 % waren von der Stadt Büren zu tragen bei einem Gesamtvolumen von 300.000 €.

Zusätzlich steht beim Skatepark-Projekt auch das Thema Inklusion und Teilhabe für alle im Mittelpunkt. Konkret bedeutet das flache Rampen und Elemente, die neben generationenübergreifenden Nutzungsmöglichkeiten für Kinder, Jugendliche, Familien auch Menschen mit Handicap berücksichtigen. Zudem ist der Park nicht nur für Skateboarder, sondern auch für BMX-Fahrer, Scooter, Inlineskater, Dirtbiker und sogar WCMX (Wheelchair Motocross, also Sportrollstühle) nutzbar. Doch auch erfahrene Sportler kommen in den Almeauen auf ihre Kosten: die Rails (Geländer), Curbs (Block) und Ledges und vielen Transitions (Erhöhungen) auf dem Rundparcours lassen diverse Tricks zu.

Landschaftsarchitekt Ralf Maier, dessen Architekturbüro bereits europaweit eine ganze Reihe von Skateparks realisiert hat, war bei der Planung darauf bedacht, dass sich die Anlage gut in ihre natürliche Umgebung einfügt: „Wie ein Fluss in der Landschaft soll der Skatepark in den Almeauen liegen und damit die organische Form des Almeverlaufs widerspiegeln.“ Um den Lärmschutz zu gewährleisten, wurden die Rampen aus besonderem geräuschreduziertem Beton gefertigt, die vor Ort gegossen wurden.