Eröffnung der neuen Sonderausstellung im Schloss Brake

Eröffnung der Sonderausstellung im Weserrenaissance-Museum Schloss Brake war ein voller Erfolg

Lemgo. Was für eine Ausstellungseröffnung! Im Weserrenaissance-Museum Schloss Brake stimmte am vergangenen Sonntag einfach alles – angefangen beim weihnachtlichen Ausstellungsthema, den zahlreichen Gästen, der tollen Stimmung bis hin zum Apfelpunsch und den köstlichen Keksen. Ein besonderer Dank geht an die Erstklässler der Ostschule Lemgo, die eine märchenhafte Aufführung zu Tschaikowskis „Nussknacker“ präsentiert haben. Ein absoluter Hingucker war auch der niederländische Nikolaus mit seinen sechs Assistenten, den „zwarten Pieten“, die die Besucher mit Süßigkeiten beglückten.

Bei der Vernissage mit von der Partie waren natürlich das Lemgoer Sammlerehepaar Dr. Brockhaus, der Bürgermeister Dr. Reiner Austermann, die Bundestagsabgeordnete Kerstin Vieregge, zahlreiche Kulturinteressierte und Mitglieder des Freundeskreises des Museums sowie die Eltern, Großeltern und Geschwister der aufführenden Kinder.

Mit der neuen Sonderausstellung „Weyhnacht – Bergmänner, Lichterengel und Kinderspielzeug aus dem Erzgebirge“ trifft das Weserrenaissance-Museum Schloss Brake offenbar voll ins Schwarze. Zu sehen sind mehr als 1000 kunstvoll geschnitzte und gedrechselte Objekte aus dem Erzgebirge. Einige von ihnen sind so klein, dass sie sogar in eine Streichholzschachtel passen wie beispielsweise drei Sternsinger. Andere wiederum sind einen Meter groß. Die Rede ist von einer fünfstöckigen, drehbaren Pyramide aus dem 19. Jahrhundert. Maria mit dem Kind ist darin zu sehen, die Heiligen drei Könige ebenfalls, eine gebückte Holzsammlerin, ein fröhlicher Vogelhändler und jede Menge Tiere – allesamt von Kerzen umstellt, versteht sich.

Zum Hintergrund: Im 19. Jahrhundert erfuhr der Bergbau im Erzgebirge einen konjunkturellen Einbruch. Die Bergleute mussten sich einen Nebenerwerb suchen. Was lag da näher, als das Holz des waldreichen Gebirges nicht mehr nur als Grubenholz zu nutzen? So entstanden zauberhafte Figuren, die bis heute wunderbar weihnachtliche Stimmung verbreiten.

Der Bergbau und die christliche Symbolik hängen dabei eng miteinander zusammen. So gehören Bergmann und Engel als Lichterträger wie Zwillinge zueinander. Lichter und Glocken spielten im Bergbau eine lebenswichtige Rolle. Ohne Kerzen hätten die Bergleute im Stollen nichts gesehen und die Bergglocke zeigte den Stand des Grundwassers an. Einer dieser Stollen hieß sogar „Weyhnacht“ – und wurde somit Namensgeber für die neue Sonderausstellung im Weserrenaissance-Museum.

