Eröffnung der Gartenschau Bad Lippspringe

Am Sonntag, 19. November, startete die Nachfolge der LGS 2017



Bad Lippspringe. Jetzt geht es mit neuem Namen weiter: Am Sonntag, 19. November, öffnete die Gartenschau Bad Lippspringe um 9.00 Uhr. Unter dem bewährten Motto „Blumenpracht und Waldidylle“ erwartet die Besucher eine schöne Herbstbepflanzung. Außerdem lädt die BaLi-Bahn zur Rundfahrt durch das Gelände mit Kaiser-Karls-Park und Waldpark ein. Natürlich darf auch Maskottchen Lippolino nicht fehlen, der die kleinen und großen Besucher empfängt.

Mit mehr als 590.000 Besuchern hat die Landesgartenschau 2017 die Erwartungen deutlich übertroffen. Auch die erste Saison der Gartenschau Bad Lippspringe bietet den Besuchern ein vielfältiges Programm. Vom Sonntag an ist sie täglich in der Zeit von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet. Aktuell können die Besucher die letzten Herbsttage und den einsetzenden Winter im Gelände genießen.

In den vergangenen Wochen haben die städtischen Gärtner eine bunte herbstliche Pflanzenwelt aus Heide, Stiefmütterchen, Pampasgras und vielen weiteren Herbstblumen geschaffen. Neu ist auch die Rundfahrt mit der BaLi-Bahn in der Gartenschau. Im halbstündigen Takt fährt die Elektrobahn die Besucher zwischen 11.00 Uhr und 16.00 Uhr durch das Gelände. Während der Fahrt gibt ein Gästeführer interessante Einblicke in das Gelände. Pro Person kostet die Fahrt 2,00 Euro.