Erneutes Erfolgsjahr für ASSMANN Büromöbel

In Melle fertigen und innerhalb Europas exportieren.

ASSMANN Büromöbel setzt konsequent auf effiziente und automatisierte Produktionsanlagen und Abläufe, vornehmlich im Bereich der Rollcontainer- und Korpusmöbel-Fertigung. „Wir gehörten nie zu den Unternehmen, die über eine Auslagerung der Fertigung in sogenannte Niedriglohnländer nachgedacht haben“, so Aßmann. „Deutschland und Europa sind unsere Märkte, deshalb ist es für unsere Kunden und uns am sinnvollsten, wenn wir in Deutschland fertigen.“ In Melle sind im vergangenen Jahr 2.500 Möbelteile pro Tag produziert und ausgeliefert worden. Der größte Absatzmarkt ist Deutschland, die Exportquote liegt relativ konstant bei knapp zehn Prozent. ASSMANN ist in 30 europäischen Ländern ein Begriff für qualitativ hochwertige Büromöbel, wobei Großbritannien den stärksten Markt darstellt. Für Russland wird im Jahr 2018 eine deutliche Steigerung der Absatzzahlen erwartet.

Die Marke ASSMANN Büromöbel ist mit ihren Produkten in den wichtigsten Großstädten Deutschlands und Europas live zu erleben. In Showrooms in Berlin, Frankfurt, München, Düsseldorf und Hamburg sowie in London, Paris, Moskau, St. Petersburg, Neuchâtel und Amsterdam können sich Kunden und Interessenten über Design-Highlights, Innovationen, Produktneuheiten und Einrichtungslösungen für moderne Arbeitswelten von heute informieren.

Nachhaltigkeit und Weiterentwicklung als Herausforderung

Für Dirk Aßmann sind Zuverlässigkeit und Beständigkeit wesentliche Werte. Dazu gehören auch nachhaltiges Denken und Handeln als selbstverständlicher Teil des Arbeitsalltags. Seit 2012 veröffentlicht das Unternehmen alle zwei Jahre einen Nachhaltigkeitsbericht mit Umwelterklärung. „Nachhaltigkeit, auch im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses, zum Beispiel mit einem zertifizierten Umwelt- und Qualitätsmanagementsystem, ist integraler Bestandteil unserer Unternehmenskultur – ganz im Sinne unseres Leitbildes unter dem Motto „Gute Arbeit““, erläutert Aßmann.

Die Herausforderungen der zunehmenden Automatisierung und Digitalisierung annehmen und dabei die Bodenständigkeit als regional verwurzeltes Familienunternehmen zu bewahren, ist eine der großen Aufgaben für die kommenden Jahre. Erklärtes Ziel ist ein gesundes Wachstum aus eigener Kraft und die Stärkung der Marke ASSMANN. In Deutschland will ASSMANN seine Marktposition als einer der führenden Büromöbelhersteller ausbauen; für die europäischen Märkte ist ausgehend vom bestehenden Niveau eine kontinuierliche Stei- gerung der Aktivitäten und Absatzzahlen vorgesehen. In diesem Jahr wird ASSMANN Büromöbel auf der Orgatec, der internationalen Leitmesse für moderne Arbeitswelten in Köln, sowie auf den europäischen Büromöbel-Fachmessen in London und Paris seine Produkte und Dienstleistungen präsentieren.