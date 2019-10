Erlebnisreiche Herbst-Tipps

Schwarzwald – Region. Wenn der Sommer in den Herbst übergeht, lassen sich Naturerlebnisse und Genießerfreuden im Schwarzwald besonders gut miteinander verbinden: Wiesen und Weiden sind in goldenes Licht getaucht, bunt leuchten Weinreben und Laubbäume. Auf den Höhenwegen hat die farbenreichste Zeit für Wandertouren begonnen. In den Winzerdörfern warten Straußwirtschaften mit regionalen Spezialitäten und „Neuem Süßen“ auf.

Und entlang der Badischen Weinstraße haben Genießer an den Wochenenden meist die Wahl zwischen mehreren Weinhocks und Herbstfesten. Und sollte das Wetter doch einmal nicht mitspielen, gibt es in der Region zwischen Karlsruhe und der Schweizer Grenze auch unzählige Indoor-Möglichkeiten – sehenswerte Museen, Wellness nach Schwarzwälder Art, Spiel- und Kletterhallen oder Spaßbäder.

