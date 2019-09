Erlebnisreiche Herbst-Tipps im Schwarzwald

Schwarzwald Regionen. Wenn der Sommer in den Herbst übergeht, lassen sich Naturerlebnisse und Genießerfreuden im Schwarzwald besonders gut miteinander verbinden: Wiesen und Weiden sind in goldenes Licht getaucht, bunt leuchten Weinreben und Laubbäume. Auf den Höhenwegen hat die farbenreichste Zeit für Wandertouren begonnen.

In den Winzerdörfern warten Straußwirtschaften mit regionalen Spezialitäten und „Neuem Süßen“ auf. Und entlang der Badischen Weinstraße haben Genießer an den Wochenenden meist die Wahl zwischen mehreren Weinhocks und Herbstfesten. Und sollte das Wetter doch einmal nicht mitspielen, gibt es in der Region zwischen Karlsruhe und der Schweizer Grenze auch unzählige Indoor-Möglichkeiten – sehenswerte Museen, Wellness nach Schwarzwälder Art, Spiel- und Kletterhallen oder Spaßbäder. Viele weitere Erlebnis-Tipps gibt es bei Schwarzwald Tourismus unter Tel. 0761.896460, www.schwarzwald-tourismus.info

Badisches Landesmuseum feiert 100-jähriges Jubiläum: Vor 100 Jahren wurde das Badische Landesmuseum im Karlsruher Schloss gegründet. Zum Jubiläum ermöglicht es Besuchern einen Ausflug ins Museum der Zukunft: In der neuen Abteilung „Archäologie in Baden – Expothek¹“ dürfen große und kleine Forscher an interaktiven Tischen raten, recherchieren und Ausstellungsobjekte in die Hand nehmen und zudem mit einer VR-Brille auf eine Reise in die Vergangenheit gehen. Zum Jubiläumsprogramm gehört auch die Große Landesausstellung „Kaiser und Sultan – Nachbarn in Europas Mitte 1600-1700“, die am 19. Oktober 2019 eröffnet wird und bis 19. April 2020 zu sehen ist. Mehr Infos unter Tel. 0721.9266514, www.landesmuseum.de

Stolz der Züchter und Pferdefreunde: Rossfest in St. Märgen: Zuchtschau mit Prämierung, umfangreiches Rahmenprogramm mit Musik und großem Festzug: Bei dem alle drei Jahre stattfindenden Rossfest in St. Märgen dreht sich alles um den „Schwarzwälder Fuchs“. Das rötlich-braune Kaltblut wurde hauptsächlich in St. Märgen gezüchtet und war einst das typische Zug- und Arbeitspferd der Land- und Waldarbeiter im Schwarzwald. Vom 6. bis 8. September 2019 stellt sein Ursprungsort den „Fuchs“ in den Mittelpunkt. Höhepunkt der Traditionsveranstaltung ist der mit 150 Pferden größte Kaltblüter-Umzug Baden-Württembergs am 8. September: Dabei werden einige der Festwagen dem historischen Handwerk gewidmet sein – wie dem der Uhrmacher, Korbflechter, Schindelmacher oder Schnapsbrenner. Das komplette Festprogramm gibt es unter www.rossfest.de

Für Zeitreisende: Stadtgeschichten in Staufen (STAGES): Wenn die „Fauststadt“ Staufen im Breisgau mit rund 600 Laiendarstellern ihre Stadtgeschichte inszeniert, steht einer farbenprächtigen, authentischen und spannenden Zeitreise nichts mehr im Weg. Inmitten der Altstadtkulisse wird vom 20. bis 22. September 2019 von den Staufenern allerlei Historisches in Szene gesetzt. Infos unter Tel. 07633.80536, www.stadtgeschichten-staufen.de

Eine Karte für mehr als 160 Attraktionen: Für Sparfüchse, Urlauber und Einheimische gibt es ein ganz besonderes Angebot, das Geld sparen hilft: Die SchwarzwaldCard gibt freien Eintritt oder freie Fahrt bei über 160 Erlebnis- und Thermalbädern, Museen, Bergbahnen und anderen Attraktionen. Die SchwarzwaldCard 2019/2020 gilt während der Saison noch bis 31. März 2020 an drei frei wählbaren Tagen. Außerdem gewähren über 50 Bonus-Partner einmalig freien Eintritt in der ganzen Saison. Und in der Variante Europa-Park gilt die Karte auch einen ganzen Tag lang im „Europa-Park“, dem größten und beliebtesten deutschen Freizeit- und Erlebnispark. Mehr Infos und Bestellung unter www.schwarzwaldcard.shop

Schlemmen in Deutschlands höchstgelegener Brauerei: Auf dem Areal der Badischen Staatsbrauerei Rothaus präsentieren sich am 7. und 8. September 2019 rund 30 Food Trucks mit ihren kulinarischen Spezialitäten. Die teilnehmenden Imbisswagen kommen aus dem gesamten Bundesgebiet sowie aus Österreich und der Schweiz. Besucher dürfen sich auf kreative Burger, klassisches Streetfood und Überraschungen aus der orientalischen, philippinischen oder schwedischen Küche freuen. Neben kulinarischen Entdeckungen ist an beiden Tagen auch ein abwechslungsreiches Musik- und Künstlerprogramm geboten. Auch bei der fünften Auflage des Festivals wird wieder ein kostenloser Shuttlebus zwischen dem Bahnhof Seebrugg und der höchstgelegenen Brauerei Deutschlands auf rund 1000 Metern Höhe in Rothaus angeboten. An beiden Veranstaltungstagen ist der Eintritt frei. Mehr Infos unter www.rothaus.de

Bräunlingen wird zum Mekka der Marathonis: Am 12. und 13. Oktober 2019 wird die abwechslungsreiche Landschaft um Bräunlingen am Ostrand des Schwarzwaldes wieder zum Mekka der Laufszene: Bereits zum 52. Mal gehen beim „Schwarzwald-Marathon“ Läuferinnen und Läufer an den Start. Als weltältester Natur- und Frauenmarathon ist die Veranstaltung weit über die Grenzen Europas hinaus bekannt. Im vergangenen Jahr waren auch Teilnehmer aus Mexiko und den Philippinen dabei. Die Strecke führt auf den Hochflächen der Baar rund um Bräunlingen und verläuft zu 80 Prozent auf Waldwegen. Neben dem Marathon über 42 Kilometer gibt es einen Halbmarathon, Staffelmarathon, 10-km-Lauf/Walking, Schüler- und Bambinilauf. Anmeldung unter www.schwarzwaldmarathon.de

Auf Genuss-Tour mit Schwarzwald-Botschafter Hansy Vogt: „Immer mal wieder mittwochs…“ können Gäste gemeinsam mit Schwarzwald-Botschafter Hansy Vogt die Ferienregion erkunden: „Hansys-Genuss-Touren“ versprechen besondere Naturerlebnisse, Aus- und Einblicke, Entdeckungen und jede Menge Schwarzwälder Köstlichkeiten. Am 11. September 2019 führt „Hansys Genuss-Tour“ nach Höchenschwand, in Deutschlands höchstgelegenen Heilklimatischen Kurort auf 1015 Metern. Die „Schwarzwälder Speckwanderung“ hat neben Infos zu Natur und Kultur natürlich auch ein zünftiges Vesper im Programm. Die Geschichte der Flößer steht beim vorerst letzten Termin am 2. Oktober 2019 im Fokus. Begleitet wird die rund zehn Kilometer lange Wanderung auf dem Flößerpfad in Schiltach von „Flößerfrau Luise“, die spannende Geschichten aus dem Alltag der Flößer zu erzählen weiß. Wer mit dabei sein möchte, sollte sich rechtzeitig anmelden unter www.hansys-genusstouren.info