Erlebnispädagogische Fortbildungen in Nieheim

Nieheim. Das Nieheimer Trainings- und Fortbildungsunternehmen KOMM.aktiv GmbH & Co. KG bietet für Multiplikatoren in der Schule, Jugend- und Erwachsenenarbeit Qualifizierungskurse zur Nutzung von Kletterstationen an. Klettern und Kletterstationen (Baumklettern, Strickleiter, Kistenklettern,…) als pädagogisches Handlungsfeld findet bei immer mehr Trägern nicht nur der Jugendarbeit/Jugendhilfe Anklang. Gut wenn man diese Qualifikation mit in sein (Bewerbungs-)Portfolio aufnehmen kann.

In zwei Modulen lernen die Teilnehmenden, wie sie eigene Teilnehmende sicher klettern lassen und einfache Aufbauten installieren und nutzen.

KOMM.aktiv ist zertifizierte Ausbildungsstelle der European Ropes Course Association (ERCA) und des Bundesverbands Individual- und Erlebnispädagogik (be). Die Lehrinhalte orientieren sich am Deutschen Alpenverein (DAV). Die Module sind Teil der Ausbildung zum Erlebnispädagogen, eine Einzelteilnahme ist dennoch möglich.

Die Fortbildung kann mit dem Bildungsscheck/der Bildungsprämie verrechnet werden.

17.03 – 19.03.2017 Klettern und Sichern (auch in der Kletterhalle)

31.03.- 02.04.2017 Kletterstationen in und an Bäumen

Fortbildungskosten:

Je Modul 290,- EUR = 580,- EUR (mit Bildungsscheck 290,- EUR)

zzgl. Unterkunft und Verpflegung

Veranstaltungsort:

33039 Nieheim (Unterkunft optional im Naturferienpark Nieheim)

Anmeldung und weitere Informationen unter www.kommaktiv.de