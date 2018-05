Schnürt die Wanderschuhe!

Erlebnis.Kreis.GT-Wanderung am 13. Mai in Steinhagen

Kreis Gütersloh. Am Sonntag, 13. Mai, geht es ab 10.00 Uhr mit der Erlebnis.Kreis.GT-Wanderung auf in den Norden des Kreises Gütersloh. Auf die Tour rund um Steinhagen sind alle Bürgerinnen und Bürger – egal ob neuzugezogen oder alteingesessen – herzlich eingeladen.

Hartmut Lüker führt die rund zehn Kilometer lange Wanderung zunächst vom Quellental zum Jakobsberg. Unterwegs wird eine kleine Pause am Genießer-Rastplatz des gleichnamigen Wanderweges eingelegt. Anschließend geht es weiter auf dem Kammweg des Hermannsweges. Von der sogenannten Schwedenschanze kann man einen herrlichen Blick über das Ravensberger Land genießen. Am Berghotel Quellental ist ein gemütlicher Ausklang geplant. Los geht es um 10.00 Uhr am Berghotel Quellental. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich und bis zum 11. Mai möglich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Ansprechpartnerin ist Marion Lauterbach, Telefon 05241 851066, E-Mail m.lauterbach@prowi-gt.de.

Foto: pro Wirtschaft GT GmbH