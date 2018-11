Erinnerung: Obstbaum-Aktion der Lokalen Agenda am Samstag

Rheda-Wiedenbrück . 50 selten gewordene Apfel-, Zwetschgen- und Birnbäume bietet die Lokale Agenda 21 im Rahmen ihrer Obstbaum-Aktion an. Die Käufer können ihre Bäume am Samstag, 10. November, zwischen 11 und 13 Uhr am Reethus-Parkplatz abholen. Neugierige sind herzlich willkommen, es wird ein vielseitiges Rahmenprogramm geben.

Als Fachmann wird Dipl.-Ing. Helge Jung aus Werther den Pflanzschnitt fachkundig vornehmen und Tipps für die weitere Pflege geben. Außerdem wird die Gemeinschaft für Natur- und Umweltschutz (GNU) Bienenhotels, Nistkästen und anderes anbieten. Die Steuerungsgruppe Fair-Trade-Stadt kommt mit dem Weltladenfahrrad. Sie bietet fair gehandelte Produkte und fairen heißen Emskaffee an.

Die Obstbaum-Käufer wurden vorab über den genauen Ablauf schriftlich benachrichtigt.

Repair Café ab 14 Uhr

Im Sinne der Nachhaltigkeit geht es am Samstag mit dem Repair Café von 14 bis 17 Uhr in der Osterrath-Realschule weiter. Besucher können dann ihre defekten Haushaltsgeräte wie Toaster oder Spielekonsolen sowie Kleidung mitbringen und unter Anleitung erfahrener Experten reparieren.