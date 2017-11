Erholung am Kummerower See

„Das war eine Woche, die gut tat. Jede Minute habe ich genossen,“ so Lidia Max. Sie war eine von 21 allein Erziehenden mit 33 Kindern die unter der Leitung von Nicole Werner eine Ferienfreizeit in der Mecklenburgischen Schweiz erlebt haben. Ziel war erneut das familienfreundliche Ferienland Salem am Kummerower See. Bereits zum achten Mal hat die Renate Gehring-Stiftung diesen kostenlosen Urlaub in dieser Umgebung ermöglicht.

Die Ferienstätte bot mit den gemütlichen Räumlichkeiten, dem leckeren Essen und vielfältigen Angeboten alle Voraussetzungen für beste Erholung. Wer wollte, konnte jeden Tag aktiv sein. Ob Malen, Basteln oder Backen oder Abenteuer in der Natur. Die Kinder waren mit Begeisterung beim Bogenschießen, im Hochseilgarten mit Kletterwand, bei Kanutouren und Segeltörn und beim Stockbrot backen am Lagerfeuer dabei. Langeweile kam nicht auf.

Die jeden Tag angebotene Betreuung im Kinder- und Jugendtreff wurde ebenfalls genutzt. Während die Kinder bei Spiel und Sport mit viel Spaß dabei waren, hatten die Mütter Zeit für sich und konnten die Seele baumeln lassen oder die Möglichkeiten zur Kosmetik, Massage, Sauna oder Solarium nutzen. Außerdem führte ein Tagesausflug in das Spielparadies „Karls Erlebnisdorf“ in Rövershagen bei Rostock.

Die harmonische Gemeinschaft tauschte abends ihre Erfahrungen aus, nutzte die Kegelbahn oder ließ den Tag am Kamin ausklingen. Neue Freundschaften wurden geschlossen und sollen mit dem Urlaub nicht enden. „Wir haben eine unglaublich schöne Zeit hier in Salem und Umgebung erlebt“ war der einheitliche Tenor der Teilnehmer auf einer Gruß- und Dankeskarte an die Stiftung.

Weitere Informationen gibt es unter info@renate-gehring-stiftung.de