Erhebung zum IHK-Mietpreisatlas 2020

Wirtschaftsförderung der Stadt Büren bittet um Unterstützung

Büren. Die IHK Ostwestfalen erhebt jedes Jahr aktuelle Mietpreise zur Ermittlung eines Mietpreisatlas. Dieser ist ein neutrales Medium für Informationen zur Mietpreisfindung und online einsehbar unter https://www.ostwestfalen.ihk.de/standort-foerdern/statistik/zahlen-daten-fakten/. Die Wirtschaftsförderung der Stadt Büren unterstützt diese Erhebung und ruft zugleich alle Eigentümer oder Mieter von Einzelhandelsimmobilien/Ladenlokalen, Büros sowie Lager-/ und Produktionsgebäuden auf, sich an dieser Erhebung zu beteiligen. „Die Verfügbarkeit des Mietpreisatlas wird durch Eigentümer, Mieter und Investoren zunehmend nachgefragt. Das Zahlenmaterial gibt unkompliziert und in der Regel marktkonforme Einblicke in die Mietsituation am Standort Büren wieder“, so Michael Kubat von der Wirtschaftsförderung der Stadt Büren. Für ein realitätsnahes Ergebnis ist es nötig, dass möglichst viele Informationen von Eigentümern und Mietern zusammengetragen werden. Alle Angaben werden selbstverständlich anonymisiert verarbeitet. Die Teilnahme ist online unter http://www.ostwestfalen.ihk.de/mietpreisatlas möglich.

Für ein repräsentatives Ergebnis wird um eine rege Beteiligung bis zum 05.04.2020 gebeten. Weitere Informationen sind zu finden unter www.bueren.de