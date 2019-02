Ergoteam Barntrup hat wieder eine Podologin im Haus

Barntrup. Ende letzten Jahres hat Miriam Tegt die Räumlichkeiten von Frau Grote-Sander, in den Praxisräumen des Ergoteams von Frau Beßler in Barntrup (Oststr. 10, 32683 Barntrup), übernommen. Die Nachfrage nach Fußpflege ist groß und so stand für Miriam Tegt fest, dass sie sich nach selbstfinanzierter langjähriger Ausbildung und der danach gesammelten Berufserfahrung als Podologin (med. Fußpflege) mit Kassenzulassung selbstständig machen möchte. Ein großes Augenmerk liegt auf der Versorgung von Patienten mit Diabetis, welche vom Arzt eine Heilmittelverordnung zur podologischen Behandlung bei Frau Tegt erhalten können.

Unterstützt wird die 26-Jährige bei ihrem Vorhaben von Anfang an durch ihre Eltern. Man könnte die Podologie „Tegt“ auch als kleines Familienunternehmen bezeichnen. Für die Eltern war es nur eine Frage der Zeit, bis ihre Tochter vom Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit wechselt. Sie ist mit viel Herzblut dabei, hat sich ein jahrelanges Fachwissen aufgebaut und liebt den persönlichen und engen Kontakt zu ihren Patienten.

Besonders die Älteren freuen sich, wenn Frau Tegt sie versorgt und sie auch einmal ein wenig Zeit zum Reden finden. Sie hat eine ruhige und angenehme Art, die sich sofort auf ihre Patienten überträgt und für Entspannung sorgt. Manche Patienten schwärmen nach der Behandlung davon, dass sie nun „wie auf Wolken“ gehen. Das sind für sie die schönsten Momente ihrer Arbeit.

Frau Tegt macht auch gerne Hausbesuche. Sie fährt oft in Pflegeheime wie zum Beispiel nach Detmold und kann auf einem Weg noch Besuche bei weiteren Kunden wahrnehmen.

Die Räumlichkeiten des Ergoteams Barntrup (Gesundheitszentrum Barntrup) waren für Sie ein Glücksgriff und das Ergoteam nahm sie mit offenen Armen auf. Ergotherapie und Podologie ergänzen sich gut und die Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Ärzten ist aufgrund der kurzen Wege ebenfalls ein großer Vorteil.

Bürgermeister Jürgen Schell freut sich, dass eine Nachfolgerin gefunden wurde, bedankt sich recht herzlich, dass das Ergoteam sie so offen aufgenommen hat und wünscht ihr weiterhin viel Erfolg mit ihrem jungen Unternehmen.

Nähere Informationen über die Ergotherapie und Podologie in Barntrup findet man hier: http://ergoteam-barntrup-de.unux.de