Ergebnisse vom STADTRADELN: Dreimal um den Äquator geradelt

Minden. Vom 25. Mai bis 14. Juni machte Minden zum ersten Mal bei der Kampagne STADTRADELN des Klima-Bündnis mit. Insgesamt legten 745 Radelnde und 14 Stadtverordnete 131.902 Kilometer zurück und vermieden damit 19.000 kg CO2 im Vergleich zu Autofahrten. Jetzt werden die besten Teams und Radelnde aus Minden ausgezeichnet. Das macht Bürgermeister Michael Jäcke im Rahmen einer feierlichen Siegerehrung am 28. September auf der Martinitreppe. Los geht es um 11.45 Uhr. Es gibt vier Auszeichnungskategorien: das radelaktivste Team, das Team mit den radelaktivsten Teilnehmenden, das größte Team und die Sonderkategorie Belegschaft mit den radelaktivsten Mitgliedern. STADTRADELN war in Minden ein voller Erfolg. „Zusammen haben wir über 130.000 km mit dem Rad zurückgelegt, und damit sehr viele Tonnen CO2 vermieden – das ist ein tolles Ergebnis“, freut sich Jäcke. Klimaschutzmanagerin Inna Sawatzki hat die Planung für das STADTRADELN 2020 daher auch schon aufgenommen.

Bundesweit liegt Minden in der entsprechenden Größenklasse derzeit auf dem 34. Platz. Es beteiligten sich bis dato 1.127 Kommunen und über 400.000 Radelnde an der Kampagne, die insgesamt mehr als 76.000.000 Kilometer zurückgelegt haben. Das Klima-Bündnis nimmt jedoch bis Ende September noch Anmeldungen von Kommunen entgegen und gibt im November die deutschlandweiten Gewinnerkommunen bekannt. Es bleibt also spannend. Bei Rückfragen kann man sich an Klimaschutzmanagerin Inna Sawatzki, Tel.: +49 571 89-650 oder per E-Mail an: i.sawatzki@minden.de wenden. STADTRADELN ist eine internationale Kampagne des Klima-Bündnis und wird von den Partnern Ortlieb, ABUS, Stevens Bikes, Paul Lange & Co., Busch + Müller, MY BIKE, WSM sowie Schwalbe deutschlandweit unterstützt. Mehr Informationen unter stadtradeln.de/minden, facebook.com/stadtradeln und twitter.com/stadtradeln.

DAS STADTRADELN: Der internationale Wettbewerb STADTRADELN des Klima-Bündnis lädt alle Mitglieder der Kommunalparlamente ein, als Vorbild für den Klimaschutz in die Pedale zu treten und sich für eine verstärkte Radverkehrsförderung einzusetzen. Im Team mit Bürger*innen sollen sie möglichst viele Fahrradkilometer für ihre Kommune sammeln. Die Kampagne will Bürger*innen für das Radfahren im Alltag sensibilisieren sowie die Themen Fahrradnutzung und Radverkehrsplanung stärker in die kommunalen Parlamente einbringen. Seit 2017 können auch Städte, Gemeinden und Landkreise außerhalb Deutschlands die Kampagne an 21 zusammenhängenden Tagen zwischen Mai und September durchführen. Es gibt Auszeichnungen und hochwertige Preise zu gewinnen – vor allem aber eine lebenswerte Umwelt mit weniger Verkehrsbelastungen, weniger Abgasen und weniger Lärm. stadtradeln.de