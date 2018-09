Ergebnis der Eisblockwette ermittelt

134-Liter-Eisblock bleibt trotz sommerlicher Temperaturen übrig – Auch die Akteure der Wette waren vom Ergebnis überrascht

Gütersloh. Jetzt steht fest, wie viel Eis im ungedämmten und im besser gedämmten Häuschen vom 6. bis 17. September geschmolzen ist. Bei der Gütersloher Eisblockwette waren beide Häuschen auf dem Kolbeplatz mit 220 Liter Eis befüllt worden. Im ungedämmten Häuschen ist das gesamte Eis geschmolzen, im besser gedämmten Häuschen liefen nur 86 Liter Wasser durch den Wasserzähler. Übrig blieb ein 134-Liter-Eisblock, der aus dem Häuschen entfernt werden musste.

Die Spannbreite bei der Wette reichte von 20 bis 205 Liter Differenz. Mit 135 Liter war Anja Büst dem Ergebnis am nächsten und gewinnt den Gutschein für eine Städtereise mit der Bahn im Wert von 500 Euro. Gefolgt von Sabine Lang mit 131 Liter auf dem zweiten Platz, sie gewinnt einen Zuschuss für ein energieeffizientes Haushaltsgerät im Wert von 300 Euro. Und André Reckersdrees als Dritter mit 138 Liter erhält einen Gutschein für ein örtliches Fahrradgeschäft im Wert von 200 Euro.

Bei den Schulklassen sowie anderen Kinder- und Jugendgruppen siegte die Klasse 4a der Kapellenschule Avenwedde, gefolgt von der Jugendabteilung des TuS Friedrichsdorf 1900 e.V. und der Jugendgruppe des Reitvereins Sundern-Spexard. Sie erhalten 300 Euro, 200 Euro sowie 100 Euro für die Klassen- bzw. Gruppenkassen. Die Stadt und der Kreis Gütersloh gratulieren den Gewinnern und bedanken sich herzlich bei allen Teilnehmern an dieser Aktion.

Zusätzlich können alle Gütersloher Hausbesitzer sich ab sofort bis zum 2. Oktober für das Jubiläumsangebot einer Sanierungs-, Heizungs- oder Solarberatung vor Ort von jeweils zehn kostenlosen ALTBAUNEU-Energieberatungen anmelden. Weitere Informationen und Anmeldungen nimmt Ursula Thering unter der Telefonnummer 05241 85 2762 oder per E-Mail an Ursula.Thering@gt-net.de entgegen.