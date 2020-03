Erfreuliche Ergebnisse bei den Testungen

Paderborn. Das Warten und die Unsicherheit haben ein Ende. Mittlerweile hat der SCP07 alle 45 Testergebnisse im Hinblick auf den Corona-Virus vorliegen. Das erfreuliche Ergebnis: Alle Spieler und Mitglieder des Funktionsteams, die getestet worden sind, haben sich nicht infiziert. „Wir sind sehr erleichtert, denn die Anspannung war bei allen Beteiligten sehr groß. Wir werden nun ausloten, wann wir in welcher Form wir wieder in einen Trainingsbetrieb zurückkehren können“, kommentiert der Geschäftsführer Sport Martin Przondziono die Testergebnisse.

Durch den positiven Test von Luca Kilian am 13. März war das für den gleichen Tag angesetzte Meisterschaftsspiel bei Fortuna Düsseldorf bekanntermaßen abgesetzt worden. Es folgte eine Verschiebung der Spieltage 26 und 27. Ob Anfang April der Ball in der Bundesliga wieder rollen kann, ist aktuell eher unwahrscheinlich. Gemeinsam mit allen Clubs arbeitet die Deutsche Fußball Liga (DFL) mit Hochdruck daran, die Saison 2019/2020 zu Ende spielen zu können.

Eine schnelle Rückkehr in den normalen Trainingsbetrieb ist trotz der erfreulichen Ergebnisse allerdings nicht möglich. Die Spieler, die sich in Quarantäne befinden, müssen bis zum Ende der nächsten Woche in ihren eigenen vier Wänden verbleiben. Aktuell halten sich alle Akteure individuell fit. „Wie alle anderen Vereine, tragen wir eine große Verantwortung. In der aktuellen Situation steht die Gesundheit über allem. Deshalb wird es bei uns auch keinen Schnellschuss, sondern besonnene Entscheidungen mit Augenmaß geben“, betont Przondziono.

Über alle weiteren Schritte rund um die Bundesliga-Mannschaft, aber auch zu den anderen Bereichen des Vereins wird der SCP07 zeitnah informieren.