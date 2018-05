Erfolgreiches Power-Couple aus Schwaben gastiert zum zweiten Mal in HalleWestfalen

HalleWestfalen. Sie sind aktuell eine der erfolgreichsten Bands in Deutschland: das Elektropop-Duo Glasperlenspiel. Mit den Mega-Hits wie „Geiles Leben“, der sich 2015 zum ultimativen Soundtrack des Sommers entwickelte, und „Echt“ animieren Carolin Niemczyk und Daniel Grunenberg ihre immer größer werdende Fangemeinde zum Tanzen. Vor allem aber sind die 27-jährige Sängerin Carolin Niemczyk, die aktuell Jurorin der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ ist, und der zwei Jahre ältere Keyboarder Daniel Grunenberg seit 2006 ein Paar und offenbar unsterblich verliebt.

Das ist zumindest das Leitmotiv ihrer Musik auf dem neuen Album „Licht & Schatten“. Dabei zeigt sich das Power-Couple von einer ganz neuen musikalischen Seite, die das erfolgreiche Gesangspaar auf ihrer „Licht & Schatten Tour“ am 28. Februar (Donnerstag) 2019, ab 19.30 Uhr, auch im GERRY WEBER EVENT CENTER in HalleWestfalen präsentiert. Im Übrigen wird dies der zweite Auftritt in der ostwestfälischen Lindenstadt sein, denn Niemczyk und Grunenberg begeisterten bereits bei den 21. GERRY WEBER OPEN am 10. Juni 2013 tausende Fans auf der Stadionanlage beim „Kids‘ Day“.

Doch bevor die Band für Begeisterungsstürme auf den Konzertbühnen sorgte, starteten die Schwaben ihre Karriere als Kirchenband und ihr weiterer Werdegang lässt sich wie folgt zusammenfassen: Bundesvision Song Contest. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Und nun, nach einer kreativen Auszeit, melden sich Glasperlenspiel zurück. Mit „Royals & Kings“ (feat. Summer Cem) veröffentlichte das Multiplatin-Duo ihre erste Auskopplung aus dem am 20. April 2018 erschienenen Album „Licht & Schatten“. „Wir lieben es, uns stilistisch auszuprobieren“, so Daniel Grunenberg über den markanten Glasperlenspiel-Sound, den die Band um einige überraschende Facetten erweitert hat. So wie auch in ihrer brandneuen Single, einer Hymne auf das Wesentliche im Leben.

Denn Glasperlenspiel brauchen keine pompösen Schlösser, dicke Limousinen und glitzerndes Bling-Bling, sondern feiern lieber die Schönheit der einfachen Dinge. Gerade diese immateriellen Dinge sind oftmals die wertvollsten – Freundschaft, Freiheit, Liebe, Glück und Zufriedenheit. „Im Grunde braucht man nicht viel zum Glücklichsein“, sagt Sängerin Carolin Niemczyk. „Materieller Besitz macht einen nicht immer zufriedener. Für mich bedeutet das höchste Glück im Leben, einen Menschen an meiner Seite zu haben, den ich liebe.“

Der aktuelle Longplayer mit dem wiedererkennbaren Signature-Mix aus Pop und Electro ist um verschiedene frische Elemente bereichert worden und zu einem genreübergreifenden Crossover verschmolzen. Tanzbare Electro-Beats treffen auf catchy Pop-Melodien, harte Club-Vibes auf atmosphärische R’n‘B- und HipHop-Einflüsse: ein intelligent produzierter Urban-Pop mit jeder Menge aufregender Ecken und Kanten. Als besonderer Special-Guest konnte das Duo für „Royals & Kings“ mit Summer Cem einen der angesagtesten deutschen Rap-Shootingstars gewinnen.

Für die drei bisher veröffentlichten Alben wurde das Glasperlenspiel-Duo mit acht goldenen sowie drei Platin-Schallplatten ausgezeichnet und etablierte sich als eine der erfolgreichsten Electropop-Formationen Deutschlands. Ihr 2015er Hit „Geiles Leben“ aus dem Gold-prämierten Longplayer „Tag X“ hielt sich nach dem Chart-Einstieg mehr als ein Jahr ununterbrochen in den deutschen Single-Charts – davon acht Wochen auf der Position zwei, ganze 18 Wochen in den Top 10, 29 Wochen in den Top 20 und sensationelle 42 Wochen in den Top 50. Nach mehr als 125 Millionen Audio- und Video-Streams sowie gut 900.000 verkauften Einheiten wurde die Single „Geiles Leben“ mit Doppelplatin ausgezeichnet.

Mit den restlos ausverkauften Club- und Hallentourneen von Glasperlenspiel, bei Auftritten auf weit über einhundert Festivals in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie als Support-Act für Helene Fischer begeisterten sie Millionen von Hörern. Derzeit ist Sängerin Carolin Niemczyk als Jurorin bei „Deutschland sucht den Superstar“ (RTL) zu erleben und macht sich gemeinsam mit ihrem Partner Daniel Grunenberg ebenfalls als UNICEF-Patin insbesondere für Mädchenrechte stark.