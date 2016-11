Erfolgreicher Soulbarde präsentiert sich Ende des kommenden Jahres Unplugged

HalleWestfalen. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verbinden sich bei der nächsten Tournee von Xavier Naidoo, dessen Live-Sound Millionen von Menschen seit Jahren begeistert, zu einem besonderen musikalischen Erlebnis. Es folgt Teil zwei der außergewöhnlichen, akustischen Konzertserie, in deren Mittelpunkt das Bestseller-Album >Nicht von dieser Welt< und die daran anknüpfende Nachfolge-CD, aber auch viele seiner größten Hits stehen. Vom 30. November bis 10. Dezember 2017 setzt Xavier Naidoo seine Erfolgstournee fort und einer dieser ausgewählten Konzertorte wird HalleWestfalen sein. Dabei präsentiert er sich seinen Fans im Unplugged-Format auf einer Rundbühne in der Mitte des GERRY WEBER STADION – mit bester Sicht von allen Sitzplätzen. Begleitet von Neil Palmer am Flügel und Alex Auer an der Gitarre gestaltet Xavier Naidoo am 09. Dezember (Samstag) 2017, ab 19.00 Uhr, ein intimes, intensives Konzert im großen Rahmen.

Bereits am 22. August 2015 bewies Xavier Naidoo mit seiner Band vor 7.700 Fans im ausverkauften GERRY WEBER STADION sein stimmliches Können und begeisterte das ostwestfälische Publikum mit seiner >Frei Sein – Open Air 2015<-Tournee. So war es auch nicht verwunderlich, dass dieser Live-Act in der ostwestfälischen Eventarena mit einen >Sold Out<-Award von Seiten Ralf Weber (CEO GERRY WEBER WORLD) für das mit 7.700 Zuschauern ausverkaufte Stadion geehrt wurde. „Wir haben lange daran gearbeitet, Dich zu uns zu holen. Ich glaube, es hat mehr als zehn Jahre gedauert“, sagte Weber bei der Übergabe. Auf Frage, dass er von dererlei Auszeichnungen sicherlich schon ein ganzes Zimmer voll habe, verneint dies Xavier Naidoo und versprach Ralf Weber: „Auf das nächste Konzert wirst Du nicht mehr zehn Jahre warten müssen, denn das war hier richtig geil.“

Etwas mehr als ein Jahr wird man allerdings noch warten müssen, ehe der aus Mannheim stammende 45-jährige Soul- und R&B-Sänger, einer der populärsten deutschen Interpreten, wieder in der ostwestfälischen Lindenstadt auf der Bühne stehen wird. Bereits vor 18 Jahren sorgte Xavier Naidoo mit seiner ersten CD >Nicht von dieser Welt< für Aufsehen, als er Soulmusik mit deutschen Texten kombinierte, eine Mischung die vom Publikum begeisternd aufgenommen wurde. Nach zahlreichen weiteren, mit Gold und Platin veredelten Alben, geht die ursprüngliche Erfolgsgeschichte jetzt in die Verlängerung. Das bewährte Team Xavier Naidoo und Moses Pelham schuf mit >Nicht von dieser Welt 2< das lang erwartete Nachfolge-Album, welches auf Anhieb Platz eins der Charts erreichte.

Nostalgische Erinnerungen werden geweckt, aber dennoch ist alles innovativ und aufregend. Wenn Xavier Naidoo auf Moses Pelham trifft, entstehen stets neuartige Sounds. „Es ist eine Fortsetzung der Unterhaltung von 1997, vor dem Hintergrund, wie sich unsere Perspektiven verändert haben“, resümiert Pelham. In kollektiver Zusammenarbeit haben die beiden über einen Zeitraum von nahezu drei Jahren das erfolgreiche neue Album entwickelt, komponiert und getextet.

Xavier Naidoo blickt auf einen atemberaubenden Erfolgsweg zurück. Seine musikalischen Etappen wurden durch begeisternde, ausverkaufte Live-Auftritte und eine beeindruckende, ungebrochene Hit-Serie markiert. Mit seiner individuellen Kombination aus überragendem Talent, authentischem Stil und ausdrucksstarken Inhalten hat er sein eigenes deutsches Soul-Genre geschaffen, das seine Fans seit knapp zwei Jahrzehnten fasziniert.

Ob Solo, mit den Söhnen Mannheims oder gemeinsam mit anderen hochkarätigen Künstlern – Xavier Naidoo zeigt stets neue, differenzierte Wege deutscher Popmusik auf. Geniale Musikalität, enorme Vielseitigkeit und kompromisslose Qualität, gepaart mit Intensität und Charisma, haben eine einzigartige Resonanz ausgelöst. Das Pendel schwingt zwischen gefühlvollen Balladen, mitreißenden Hymnen und einem einzigartigen Stilmix aus Soul, Rap und HipHop. Der gelungene Spagat zwischen unterschiedlichen Genres und komplexer Lyrik sind hervorstechende Merkmale seiner musikalischen Karriere.

Seit >Nicht von dieser Welt< hat Xavier Naidoo stets die Spitzenpositionen der Charts erobert. „Zwischenspiel/Alles für den Herrn“, „Alles Gute vor uns“, „Telegramm für X“, das gemeinsame „Wettsingen in Schwetzingen“, „Alles kann besser werden“ und „Danke fürs Zuhören – Liedersammlung 1998 – 2012“ heißen die einzelnen Hit-Kapitel. >Hört, Hört! Live von der Berliner Waldbühne< ist ein Mitschnitt seines mitreißenden Konzerts in dem legendären Amphitheater. Das fünfte Soloalbum >Bei meiner Seele< sowie sein sechstes, >Nicht von dieser Welt 2<, katapultierten ihn jeweils erneut an die Spitze der deutschen Charts.

Xavier Naidoo hat stets für seine Musik, seine Identität und seine Unabhängigkeit gekämpft. Er bleibt nie stehen, sondern ist immer im Aufbruch. Bestseller-Singles wie „Wo willst Du hin?“, „Bevor Du gehst“ und „Wenn ich schon Kinder hätte“, „Dieser Weg“ und „Ich kenne nichts… (das so schön ist wie du)“ mit dem US-Rapper RZA knüpften nahtlos an frühe Hits wie „20.000 Meilen“, „Führ mich ans Licht“ und „Nicht von dieser Welt“ an.

Bildzeile: Intimes und intensives Konzerterlebnis im Unplugged-Format: Xavier Naidoo, einer der erfolgreichsten Sänger Deutschlands, präsentiert seine außergewöhnliche, akustische Konzertserie >Nicht von dieser Welt • Live in Concert – Die Zweite< am 09. Dezember 2017 auf einer Rundbühne in der Mitte des GERRY WEBER STADION. © Andreas Leber (Lemgo)