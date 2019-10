Erfolgreicher Jahresabschluss für die Voltigierabteilung aus Herford

Herford. Eine große Aufgabe hatten sich die Voltigierer aus Herford am Tag der Deutschen Einheit gestellt: Die Ausrichtung der Bezirksmeisterschaften im Voltigieren und gleichzeitig ein WBO-Turnier für die kleinen und kleinsten Sportler, die noch einmal zeigen wollten, was sie die Saison über gelernt hatten. Und mit der Organisation dieses umfangreichen Turnieres nicht genug: auch selbst wollten die Herforder noch einmal zeigen, was sportlich in ihnen steckt und gingen selbst mit 6 verschiedenen Teams aus unterschiedlichen Leistungsklassen, einem Doppelpaar und 6 Nachwuchs-Einzelvoltigierern an den Start.

Und der Einsatz wurde belohnt: Von 3 ausgeschriebenen Team-Meisterschaftswertungen nahmen die Gastgeber zwei Titel und einen Treppchen-Platz mit nach Hause. In der Wertung der A- und E-Gruppen siegten „Die Wilden Hühner von Lützow Herford“, bei den L-Gruppen konnte „Otl’s Crew von Lützow Herford“ Bezirksmeister werden und „Die Wilde 13 von Lützow Herford“ konnte sich die Bronze-Medaille bei den S-/M-Teams erturnen. Hier war das Team aus Ostenland, das die Goldmedaille mit nach Hause nahm, nicht zu schlagen. Die stolzen Trainer Julia Stein, Maren Stolze und Begüm Yilmaz freuten sich über die Entwicklung ihrer Sportler und Pferde.

Bei den beiden Einzelwertungen konnten Lene Froböse und Paula Waskowiak aus Volmerdingsen den Sieg in den Heimatstall tragen. Auch im WBO-Bereich zeigten die jüngsten Voltigierer, was der Sport im Kleinen kann: Höchste Konzentration, koordinative Leistung und die besondere Zusammenarbeit mit dem Sportpartner Pferd. Viele Leistungssportler zeigten sich hier in ihrer Doppelrolle als Turner bei den LPO-Gruppen und Trainer oder Helfer bei den WBO-Gruppen. „Eine organisatorische Höchstleistung und gleichzeitig genau das, was den Sport ausmacht und so liebenswert macht“, fasst Kirstin Kassen aus dem Organisationsteam zusammen und spricht noch einmal einen großen Dank an die ganze Abteilung