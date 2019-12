Erfolgreiche Karateka-Jugend der Kampfgemeinschaft Lippe beim Saino-Cup

Kreis Lippe. In eng umkämpften, aber auch fairen Wettkämpfen gewannen die jungen Karateka einmal Gold und fünfmal Bronze, sowie vier fünfte und einen siebten Platz. Der jährlich in Seelze bei Hannover stattfindende Saino-Cup wies ein sehr leistungsstarkes Teilnehmerfeld mit 308 StarterInnen auf, darunter viele Athleten der Landeskader Bremen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Die Kampfgemeinschaft (KG) Lippe beendete diesen Wettkampf auf dem sehr respektablen siebzehnten Platz in der Medaillenstatistik der Vereine

Bei der reinen Medaillenanzahl, also ohne Gewichtung nach Gold, Silber und Bronze, hat die KG Lippe sogar die neunt meisten Medaillen erzielt. Die KG Lippe besteht aus den Wettkampfteams der Vereine Dojo-Lemgo-Lippe e. V. und Sandokai-Detmold e.V. und trat mit neun Kindern und Jugendlichen im Alter von neun bis vierzehn Jahren (Lemgo: 3, Detmold: 6) beim Turnier in den Einzelkategorien Kata und Kumite an. Kata ist ein Schattenkampf gegen einen virtuellen Gegner und Kumite ein Freikampf nach strengen Regeln.

Im Einzelnen erkämpfte das jüngste Mitglied im Turnierteam Nikita in Kumite Gold. Er gewann alle Kämpfe mit einem deutlichen Punkteunterschied. Auch in der Katadisziplin konnte er von vier Duellen zwei mit starken Katadarbietungen für sich entscheiden und sich so den fünften Platz sichern. Kai erwischte sehr starke Gruppen. In Kata schied er deshalb leider frühzeitig gegen einen überlegenen Gegner aus und erreichte so nur den siebten Platz. Dennoch gab er nicht auf und erkämpfte in Kumite gegen zum Teil körperlich deutlich größere Gegner noch Bronze. Maya erreichte mit sehr guten Katas ebenfalls Bronze. Nic steigerte sich in den Katas von Runde zu Runde und erreichte verdient den dritten Platz. Nicole zeigte konstant sehr starke Katas und hatte zudem noch Losglück, so griff sie erst später in den Wettbewerb ein. Leider verlor sie das Halbfinale mit der Kata Kanku-Dai knapp mit 2:3. Im Kampf um Platz 3 traf sie mit der Kata Enpi auf ihre Trainingspartnerin Yasmin. Diese zeigte die Kata Heian-Yondan. Nicole konnte dieses Duell für sich entscheiden und damit den dritten Platz sichern.

Yasmin musste sich deswegen leider im Katawettbewerb trotz sehr starker Katas bei der diesmal zu starken Konkurrenz mit Platz fünf zufrieden geben. Aber auch sie steckte nicht auf und bewies wieder einmal ihr großes Kämpferherz. Sie biss sich anschließend in hart geführten Kumite- Kämpfen im wahrsten Sinn des Wortes von Runde zu Runde durch. Dieses Durchhaltevermögen wurde dann in dieser Disziplin mit Bronze belohnt. Lenn startete souverän. Auch im dritten Kampf führte er bereits. Leider musste er dann infolge eines auf die Schnelle nicht behebbaren Problems bei seiner Schutzausrüstung aufgeben und erreichte deswegen nur den fünften Platz. Diese Protektoren sind im Kumite zum Schutz der Gesundheit der Kämpfer vorgeschrieben. Marina konnte es diesmal nicht ihrer Zwillingsschwester Nicole gleichtun und schied in der Disziplin Kata gegen eine sehr starke Gegnerin frühzeitig aus. Genau wie alle Anderen im Wettkampfteam gab aber auch sie nicht auf und erkämpfte sich noch den fünften Platz in Kumite. Somit konnte die KG Lippe am Ende müde aber auch sehr glücklich mit sechs Pokalen die Heimreise antreten.