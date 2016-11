Erfolgreiche Generationswechsel in Familienunternehmen sichern wirtschaftlichen Erfolg der Region

Erstmalig hatte die WirtschaftsWoche seinen alljährlichen Wettbewerb „Best of Consulting“ um den Status als beste Berater Deutschlands auch für spezialisierte, kleinere Unterneh- mensberatungen ausgeschrieben. Im Sommer dieses Jahres hatte sich die Beratergruppe K.E.R.N – Die Nachfolgespezialisten für eine Teilnahme an dem umfangreichsten Beratercheck Deutschlands entschieden und mit ausführlichen Projekt- und Prozessbeschreibungen sowie vielen Kundenreferenzen um diese bedeutsame Auszeichnung beworben.

Unter der Leitung der Branchenexperten Dr. Höselbarth und Prof. Wellejus wurden die Kun- den einzeln befragt und das Referenzprojekt von einer Fachjury bewertet.

Dienstagabend durfte der Gründer von K.E.R.N, Nils Koerber, gemeinsam mit Partnern, in einer Feierstunde im Düsseldorfer Intercontinental die beiden Auszeichnungen in Empfang nehmen.

Für alle Partner und Mitarbeiter von K.E.R.N an den 20 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist dies eine bedeutsame Anerkennung der täglichen Beratungsarbeit rund um die Unternehmensnachfolge im Mittelstand. Am Standort Osnabrück ist sich K.E.R.N-Partner Ingo Claus sicher: „Die aktuellen Auszeich- nungen sind ein Beleg dafür, dass wir unsere Kompetenz in allen Fragen der Nachfolgeberatung äußerst nutzbringend für den Mittelstand einbringen können und wir werden diese wich- tige Aufgabe auch weiterhin engagiert voran bringen“.

Die Auszeichnung „Best of Consulting“ wurde von der Zeitschrift WirtschaftsWoche bereits zum achten Mal verliehen. Beim umfangreichsten Beratercheck Deutschlands war erstmals auch der Preis „Best of Consulting mittelständische Beratungen“ ausgeschrieben. Die Preise wurden insgesamt in sieben Kategorien u.a. auch für „Beste Reputation“ vergeben.