Erfolgreiche 33. Detmolder Studientage

Detmold. Nicht nur für Berufsschullehrerinnen und Berufsschullehrer waren die diesjährigen 33. Detmolder Studientage der AGF Detmold äußerst interessant, sondern für all jene, denen Brot und Getreide in Handwerk und Handel wichtige Themen sind. Mit ca. 100 Besuchern war die Veranstaltung sehr gut besucht, die Vorträge hochkarätig und das Themenspektrum umfangreich. Zwischen den für die Studientage „klassischen“ Themen wie „Aus- und Weiterbildung“, „Lebensmittelrecht“, „Marketing & Kaufverhalten“, „Rohstoffe & Analytik“ hatte sich nicht zuletzt unter der Rubrik „Praxis“ ein besonderer Schwerpunkt dieser Studientage herausgebildet: die enormen Herausforderungen, die die Verbesserung der Situation von Flüchtlingen im Berufsschulalltag darstellen.

In ihrem Vortrag „77 Nationen an einer Berufsschule – Chancen und Grenzen der Sprachförderung im Dualen System“ gab Astrid Opitz von der Berufsbildenden Schule 2 der Region Hannover tiefe Einblicke in die zu bewältigenden Probleme. Ein großes Kopfnicken im Publikum begleitete ihre Ausführungen, und in der anschließenden Diskussionsrunde wurde deutlich, mit welchem Engagement die Lehrer/innen sich diesen Aufgaben widmen.

Viele der Tagungsteilnehmer bilden Flüchtlinge aus, doch ihre Erfahrungen sind sehr unterschiedlich. Dabei sahen viele die Migranten durchaus als Chance, manche sogar als Rettung der Backhandwerksausbildung in ihrer Region, weil jene im Gegensatz zur autochthonen Bevölkerung die harte körperliche Arbeit und die langen nächtlichen Arbeitszeiten weniger scheuten. So stellte Nils Vogt vom Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks (Vortrag: „Die Ausbildungssituation im Bäckerhandwerk“) fest: „Die Lehrlingszahlen haben sich seit 2008 halbiert, und ca. 1/3 der Ausbildungsplätze bleibt unbesetzt. Das Handwerk hat für viele junge Menschen ein Imageproblem.“

Malte Diercks, Projektkoordinator für das IHAFA-Projekt der sechs niedersächsischen Handwerkskammern, musste jedoch in Bezug auf die Situation der Flüchtlinge in seinem Vortrag feststellen, dass sich das Asylrecht und die Integrationsbemühungen an den Berufsschulen konterkarieren. So schützt z. B. eine Ausbildung nicht vor einer Abschiebung, was trotz generell hoher Leistungsbereitschaft die Motivation der Asylanten erwartungsgemäß dämpft. Jenseits der Probleme mit dem Asylrecht bleibt die Sprache allerdings der Knackpunkt aller Integrationsbemühungen. Hier wäre vor allem das BAMF stärker in die Pflicht zu nehmen, mehr Mittel weniger bürokratisch für die Sprachförderung bereitzustellen.

Aber noch andere Vorträge machten die Tagung nicht nur zu einer lehrreichen, sondern zu einer inspirierenden Veranstaltung. So zum Beispiel der Bildervortrag von Bernd Ludwig von der Firma HEUFT Backofenbau über seine Reisen zu den Bäckereien der Welt, der sich als hervorragende Hilfe bei der Lösung des Imageproblems im Backhandwerk anbietet. Auch wenn Deutschland, wohl nicht zuletzt wegen der ungeheuren Brotvielfalt, für ihn immer noch das „Brot-Land Nr.1“ ist, so stellt er klar, dass auch in anderen Teilen der Welt hervorragend gebacken wird. Er zeigte an Bäckereien in aller Welt mit hochinnovativen Backkreationen und modernen Marketing-Ansätzen, wie z. B. der gläsernen Bäckerei, dass es auch Bäcker gibt, die dem Beruf so etwas wie Glamour verleihen. Und auch wenn es vielleicht zu beklagen sei, dass der „echte“ handwerkliche Bäcker „fast ein Nischenphänomen“ geworden ist, so bietet die Automatisierung und Digitalisierung auch Chancen, sich auf „das Wesentliche“ zu konzentrieren und die Backqualität und -vielfalt tatsächlich zu verbessern, da z. B. lange Teigführungen heutzutage auch problemlos bei industrieller Linienführung möglich sind.

So klang es auch in anderen Vorträgen an, wie z. B. dem von Linda Meyer-Veltrup und Karen Bartelt vom Heinz-Piest-Institut: „Chancen und Möglichkeiten der Digitalisierung: Mehr Zeit für’s echte Handwerk?“ „Am Beispiel eines zeit- und temperaturgesteuerten Sauerteigbereiters und einer Verwiegeanlage wird verdeutlicht, wie durch Digitalisierung althergebrachte Herstellungsverfahren wiederbelebt werden können. In 24 Stunden ist es möglich, einen aufwendigen Natursauerteig in drei Stufen, wie zu Urgroßvaters Zeiten, herzustellen – ohne Konservierungsmittel, Stabilisatoren und chemische Hilfsmittel.“