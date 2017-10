Ereignisreiches Wochenende rund um St. Martin mit italienischem Markt in Gütersloh

Am ersten Wochenende im November bringt die Gütersloh Marketing (gtm) vom 2. bis zum 5. November italienisches Flair auf den Kolbeplatz. Außerdem zieht am 3. November zur Freude der Kinder auch St. Martin durch die Straßen.

Gütersloh. Vom 2. bis zum 5. November bieten unterschiedliche Stände auf dem Kolbeplatz italienische Spezialitäten an. Die Händler kommen aus verschiedenen Regionen Italiens und bringen südländisches Lebensgefühl mitten in die Gütersloher Innenstadt.

Vom 2. bis zum 4. November von 10 bis 18 Uhr und am verkaufsoffenen Sonntag, den 5. November, von 13 bis 18 Uhr finden Gütersloher und Besucher hier viele besondere Spezialitäten: Die berühmten sizilianischen Süßwaren, verschiedene Arten von Schaf- und Ziegenkäsen aus den Bergregionen, Wurst und Käse aus Südtirol, Piemont und Emilia Romagna sowie leckere Trüffel- und Olivenöle und Mirtolikör aus Sardinien sind nur einige Beispiele. Im Stadtmuseum dreht sich am Samstag alles um das Thema „Licht & Feuer“. Beim „Handwerkertag“ wird von 14 bis 17 Uhr abwechselnd mit Holz und Metall gewerkelt. Mitten in der historischen Werkstatteinrichtung der Kupferschmiede wird die Esse angeheizt und unter fachkundiger Anleitung ein eigenes Werkzeug aus Metall geschmiedet. In der Industrieausstellung können die Nachwuchshandwerker kleine Kunstwerke aus Holz entwerfen und bearbeiten. Eine Voranmeldung ist erforderlich. Gemütlicher, aber ebenso spannend geht es um 18.30 Uhr weiter: Bei einer Taschenlampenführung unter dem Motto „Nachts im Museum“ erleben große und kleine Besucher Stadt- und Medizingeschichte im Schein der Taschenlampe – bitte selbst mitbringen – aus einer ganz neuen Perspektive.

Am Freitag, den 3. November startet der Martinsumzug um 17.30 Uhr am Treffpunkt vor der Bäckerei & Konditorei Fritzenkötter in der Berliner Straße. Von hier aus zieht St. Martin auf seinem Pferd durch die Gütersloher Innenstadt. Die Kinder beleuchten mit ihren Laternen seinen Weg. Für die musikalische Begleitung während des Umzuges sorgt der Musikverein Avenwedde. Nach der Ankunft auf dem Theaterplatz wird dort die Geschichte von St. Martin, der seinen Mantel mit einem armen Mann teilt, aufgeführt. Bei dem anschließenden gemeinsamen Singen der Martinslieder werden die St. Martinsbesucher von dem Kinderchor Belfana unterstützt. Für das leibliche Wohl sorgt die Jugendgruppe vom THW Gütersloh mit Kinderpunsch, Glühwein und Bratwurst.

Am Donnerstag, dem 2. November und am Samstag, dem 4. November, findet der Wochenmarkt wie gewohnt auf dem Berliner Platz statt.

Am verkaufsoffenen Sonntag, dem 5. November, öffnet der Einzelhandel von 13 bis 18 Uhr. Eine optimale Gelegenheit, um die neue Wintermode oder bereits die ersten Weihnachtsgeschenke zu shoppen. Auf dem Berliner Platz geht es am Martinswochenende rasant zu. Ermöglichst und unterstützt durch die Stadtwerke Gütersloh wird dieses Jahr eine Mini Elektro-Kart Rennbahn aufgebaut, wo die kleinen Besucher ihre Fahrkünste unter Beweis stellen können. Durch die gesicherte und gepolsterte Fahrstrecke und eine Einweisung in die Elektro-Karts durch das geschulte Personal steht einem Fahrmanöver auf der Rennstrecke nicht mehr im Wege. An diesem Sonntag ist außerdem eine Kinderschmiede im Innenhof des Stadtmuseums zu Gast. Hier können die Kinder als Schmiede-Lehrlinge die Grundtechniken des Schmiedens kennenlernen. Ihre zusammen geschaffenen Werkstücke dürfen sie anschließend mit nach Hause nehmen. Diese Aktion wird von Mestemacher unterstützt. Weitere Highlights sind natürlich auch der Gänsemarkt und der Koffermarkt auf dem Dreiecksplatz.

Foto: ©Gütersloh Marketing