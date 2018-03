Equal Pay Day 2018: Little Red Snack am 18.

Bis zum 18. März 2018 müssen Frauen arbeiten, um den durchschnittlichen Verdienst, den die Männer am 31. Dezember des Vorjahres hatten, zu erreichen. Anlässlich des Equal Pay Day veranstalten die städtische Gleichstellungsstelle und die Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen (ASF). Dieses Jahr wird Fotografin und Autorin Ruth Westerwelle zu Gast sein, die über die Frauen der 68er referiert und erzählt, was aus ihnen geworden ist. Die Veranstaltung findet im Lesecafé der Stadtbibliothek in Wiedenbrück statt. Ruth Westerwelle wird schwarz-weiß Porträts der Frauen von damals und heute zeigen. Sie wird Biografisches erzählen, wie die Frauen `68 aktiv waren und was aus ihnen wurde. Die roten Zahlen, die Frauen im Vergleich zu Männern nach Hause tragen, verdeutlichen die Gastgeberinnen anhand des Little Red Snack, eines roten Buffets. Susanne Fischer freut sich über Anmeldungen und ist telefonisch unter 05242 963 266 oder per E-Mail an susanne.fischer@rh-wd.de erreichbar.