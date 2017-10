Epitaph: Die Krautrock-Legende

Samstag, 11. November 20.00 Uhr

Life House, Stemwede-Wehdem

Eintritt: 20 Euro / 18 Euro (ermäßigt und Mitglieder)

Stemwede-Wehdem. Nur eine Handvoll Rockbands in Deutschland darf für sich den Zusatz „legendär“ beanspruchen. „EPITAPH“ gehört dazu. Die 1969 gegründete Formation hat insbesondere in den 1970ern Musikgeschichte geschrieben. Als erste deutsche Band tourten sie mehrfach in den USA und produzierten in Chicago das 1974 veröffentlichte Album „Outside The Law“. Spätestens nach den Fernsehauftritten im Beat Club und im Rockpalast, war die Band in aller Munde. Gemeinsame Tourneen mit Joe Cocker, Rory Gallagher, Golden Earring oder auch ZZ-Top, sowie unzählige Festivalauftritte, machten „EPITAPH“ zu einer der gefragtesten und kultigsten deutschen Rockbands. Dem JFK Stemwede ist ein weiteres Mal gelungen „EPITAPH“ nach Stemwede zu holen wo sie am Samstag den 11. November um 20 Uhr im Life House auftreten. „Progressive Classic Rock at his best” ist seit Beginn des neuen Jahrtausend das Thema der Band „EPITAPH“. Vier neue Studioalben (inklusiv Akustikalbum) und eine Live-DVD / Doppel-CD dokumentieren mit einem erfrischenden Sound, dass hier Profis am Werk sind, deren Kreativität und Spielfreude Prog-Rock-Fans begeistert.

Life House (Tel.: 05773/991401) zur Verfügung. Reservierungen sind auch per E-Mail unter info@jfk-stemwede.de möglich. „EPITAPH“ gehören auch heute zu den besten Live-Bands dieses Genres. Die neuzeitlichen Rock-Studio-Alben „Remember The Daze“, „Dancing With Ghosts“ und das im Frühjahr 2016 veröffentlichte „Fire From The Soul“ sind Alben mit zeitloser Rockmusik. „EPITAPH“, mit den drei Gründungsmitgliedern Cliff Jackson, Bernie Kolbe und JimMcGillivray, sowie Heinz Glass (seit Mitte der 70er Jahre bei „EPITAPH“) verstehen es, Produktionen auf internationalem Niveau seit über 40 Jahren in die Tat umzusetzen. Tolle Songs, mehrstimmiger Gesang und eine Prise Twin-Guitars in 15 Studio- und Live-Alben dokumentieren das eindrucksvoll. Karten sind an der Abendkasse erhältlich. Für Kartenreservierungen und Informationen steht daszur Verfügung. Reservierungen sind auchmöglich.

Foto: ©Epitaph