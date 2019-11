Entwicklung des ländlichen Raums und Unterstützung der Natur

Kreis fördert den ehrenamtlichen Naturschutz

Kreis Lippe. Die Natur braucht die Unterstützung aller Menschen: Unter diesem Motto gibt es am Dienstag, 26. November, um 18.30 Uhr im Innovationszentrum Dörentrup, Energiepark 2, eine kostenlose Informationsveranstaltung. Der Fachbereich Landschaft und Naturhaushalt sowie der Dorfcoach des Kreises Lippe informieren anhand von Beispielen über Fördermöglichkeiten von Naturschutzprojekten und darüber, wie wichtig der Erhalt und Schutz von wertvollen Landschaftselementen und Biotopen ist.

Die Entwicklung des ländlichen Raums ist zusammen mit Gärten, Feldflur, Landschaftshecken und Bachtälern nicht nur prägender Bestandteil zum Erhalt der lippischen Landschaft, sondern auch von notwendigen Lebensräumen. Zahlreiche Lipper engagieren sich ehrenamtlich im Naturschutz, legen zum Beispiel Streuobstwiesen an, pflegen Hecken oder schneiden Kopfweiden zurück. Die Umsetzung der Arten- und Biotopschutzmaßnahmen fördert gleichzeitig den Zusammenhalt in den Dorfgemeinschaften. Generationsübergreifend packen alle mit an und erleben nach getaner Arbeit ein geselliges Miteinander. Die Jugend profitiert dabei von den Erfahrungen der Älteren, während diese auf die Manpower der Jugend zurückgreifen können – eine Win-win-Situation für alle, für die Menschen im Dorf und für die Natur.