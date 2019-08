Englische Landhaus Sofas aus Bielefeld

Bielefeld. Inspiriert durch eine Reise nach Südengland, als ihm das dort vorhandene außerordentlich vielfältige Angebot an stilvollen und hochwertig verarbeiteten Sofas im englischen Landhausstil ins Auge stach, kam dem Bielefelder Frank Zittlau eine Geschäftsidee. Warum sollte man diese tollen englischen Landhaus Sofas nicht auch potentiellen Kunden in Ostwestfalen anbieten? Sicherlich würde sich auch hierzulande so mancher für Polstermöbel in diesem zeitlosen Stil begeistern können und sich gerne auf diese Art und Weise englisches Landhausstil-Flair in seine Wohnung holen wollen.

Eine anschließende Marktrecherche kam zu dem Ergebnis, dass derartig ausgefallene Sofas in den Möbelgeschäften und Einrichtungshäusern Ostwestfalens nicht zu finden waren. Eindeutig vorherrschend im Angebot waren hier in der Region Sofa-Modelle im modernen Design, die anscheinend den Geschmack des durchschnittlichen ostwestfälischen Kunden abdeckten. Ausgefallene Nischenprodukte wie die englischen Landhaus Sofas schienen hier im Einzelhandel bisher keinen Platz gefunden zu haben.

Während einer erneuten Reise nach England fand der Bielefelder Betriebswirt dann heraus, dass auf der britischen Insel noch eine Vielzahl an kleinen Polstermöbel-Manufakturen existierte, in denen erfahrene Polsterer nach guter alter britischer Handwerkstradition hervorragend verarbeitete Sessel und Sofas anfertigten. Diese traditionellen Werkstätten polsterten bisher fast ausschließlich für den Bedarf auf dem Heimatmarkt und hatten noch keine Vertriebspartner in Deutschland, geschweige denn in Ostwestfalen.

Während die Kunden für die angebotenen englischen Landhaus Sofas in den ersten Jahren überwiegend aus Ostwestfalen in den zur Promotion der Möbel eingerichteten Showroom in Bielefeld kamen, hat sich der Markt durch die zunehmende Verbreitung des Internets in den letzten Jahren deutlich gewandelt. Nachdem die Suche nach dem Traumsofa heutzutage überwiegend online erfolgt, und nicht mehr wie in vergangenen Zeiten durch einen Gang ins nahegelegene Möbel- und Einrichtungshaus, kommen die Kunden nunmehr aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Der Showroom in Bielefeld hat dennoch keinesfalls an Bedeutung verloren, denn viele Interessenten nutzen die geographisch und verkehrstechnisch günstige Lage Ostwestfalens, um auch im Zeitalter des online Möbelhandels die Ausstellung zu besuchen und sich vor Ort von der guten Verarbeitungsqualität und dem exzellenten Sitzkomfort der englischen Landhausmöbel zu überzeugen. Nicht wenige nehmen dafür sogar Anreisen von mehreren hundert Kilometern in Kauf und kommen zum Probesitzen ins ostwestfälische Bielefeld.

Als Erfolgsmodell im Sortiment der ostwestfälischen Firma hat sich das klassische Chesterfield Sofa heraus kristallisiert, welches wohl als Ikone der englischen Möbel- und Einrichtungskultur bezeichnet werden kann. Die ersten Entwürfe dieses Möbelklassikers mit den charakteristischerweise gleich hohen Arm- und Rückenlehnen stammen bereits aus dem 18. Jahrhundert. Das Design dieser Couch ist jedoch nicht stehengeblieben, sondern hat sich im Zeitverlauf weiterentwickelt und ist somit an die Bedürfnisse moderner Wohn- und Einrichtungskultur angepasst worden.