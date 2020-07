Endspurt beim Aufbau für das Sparkassen-Waldleuchten

Beliebte Gartenschau-Ausstellung wird vom 24. Juli bis zum 9. August nachgeholt

Bad Lippspringe. Die Aufbauarbeiten für das Sparkassen-Waldleuchten in der Gartenschau Bad Lippspringe sind auf der Zielgeraden: Bis zur Eröffnung am Freitag, 24. Juli, kümmern sich die Techniker von „world of lights“ noch um den Feinschliff an den Ausstellungsstücken. Die Besucher dürfen sich auf mehr als 20 Lichtkunstwerke, eine 3D-Videoshow in der NIEWELS-Fontäne und hunderte Lampen freuen, die das Gartenschau-Gelände in einen bunten Zauberwald verwandeln. Jahreskarten-Inhaber haben wie gewohnt freien Eintritt.



Die Lichtausstellung ist dieselbe, die bereits im März für vier Tage in der Gartenschau Bad Lippspringe zu sehen war. Damals musste sie aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen werden. Ein entscheidendes Detail wird allerdings anders sein als im März, erläutern die Gartenschau-Geschäftsführer Rehana Rühmann und Ferdinand Hüpping: „Da wir uns nach wie vor mitten in der Pandemie befinden und das Besucheraufkommen beim Waldleuchten erfahrungsgemäß recht hoch ist, besteht im gesamten Ausstellungszeitraum ab 19.00 Uhr eine Maskenpflicht auf dem Gartenschau-Gelände“. Darüber hinaus gelten die bekannten Abstands- und Hygieneregeln, deren Einhaltung von Ordnungskräften kontrolliert wird.

Eintrittskarten für das Sparkassen-Waldleuchten sind täglich von 9.00 Uhr bis 19.00 Uhr in der Tourist Information und rund um die Uhr online auf der Gartenschau-Homepage erhältlich. Zudem ist im Ausstellungszeitraum die Tageskasse am Gartenschau-Eingang täglich von 19.00 Uhr bis 21.30 Uhr für Besucher geöffnet. Die Karten sind ab 17.00 Uhr gültig und kosten sechs Euro für Erwachsene und drei Euro für Kinder bis einschließlich 13 Jahren. Ungenutzte Waldleuchten-Karten vom März 2020 behalten ebenfalls ihre Gültigkeit.