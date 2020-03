Emstreppe: Flora Park und Innenstadt rücken näher zusammen

Rheda-Wiedenbrück. „Mit der Emstreppe rücken unser Flora-Westfalica-Park und unsere schöne Wiedenbrücker Innenstadt noch näher zusammen,“ betonte Bürgermeister Theo Mettenborg am Freitag bei der offiziellen Freigabe der Emstreppe mit Vertretern des Stadtrates. Zusammen mit Anwohnern und Vertretern des Bauunternehmens nahmen Bürgermeister und Stadträte erstmals auf der neuen Stufenanlage Platz und genossen die Nähe zur Ems. Die insgesamt 12 Meter breite Treppenkonstruktion wurde in vier Monaten in Ortbeton hergestellt und mit Betonfertigteilen für die Geh- und Sitzstufen ergänzt.

Sie ruht auf acht Pfählen. Eine etwa zwei Meter breite Schicht aus Wasserbausteinen vor der Treppe sorgt für einen sanften Übergang zum Flußlauf. Auf sechs Ebenen können nun Menschen sitzen und das Wasser ganz nah erleben. Als letzte Bauteile wurden Sitzauflagen und zusätzliche Bänke aus Lärchenholz aufgestellt sowie ein Handlauf angebracht. Mit der Vollendung der Emstreppe sind die Ausbauarbeiten am Konrad-Adenauer-Platz abgeschlossen. Platzumgestaltung und Treppenanlage sind das Ergebnis mehrerer Planungswerkstätten im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes für Wiedenbrück. Hier war der Wunsch geäußert worden, die Sichtachse zwischen Flora und Innenstadt zu öffnen, den Fuß- und Radverkehr leichter zu machen und das Element Wasser stärker erlebbar zu machen. Platz und Stufenanlage vereinen nun optimal diese Aspekte. Mit der Freigabe der Treppe rechtzeitig vor der nächsten Frühlingssaison stellt der Bürgermeister fest: „Der Sommer kann nun kommen.“