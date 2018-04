â€žEmotionale Intelligenz und Alterâ€œ

Kreis Paderborn. Am Dienstag, 17. April, 16 Uhr, hält Prof. Dr. Ruth Rustemeyer im „Studium für Ältere“ der Universität Paderborn einen Vortrag zum Thema „Emotionale Intelligenz und Alter – neuere Forschungsergebnisse“. Die Veranstaltung findet im Hörsaal B1 statt.

Die Frage nach der Veränderung kognitiver Fähigkeiten im Alter spielt eine große Rolle in der psychologischen Diskussion. Während die Untersuchungen zur Intelligenzentwicklung bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine relativ lange Tradition aufweisen, sind die Veränderungen der Intelligenzleistungen beim alten Menschen erst spät in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt. Trotz hoher Bekanntheit in den Medien können zur emotionalen bzw. sozialen Intelligenz wenig fundierte wissenschaftliche Befunde vorgelegt werden. Gerade diese Art von Intelligenz scheint in zunehmendem Alter eine wichtige Rolle zu spielen.