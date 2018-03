EMIL startet in die neue Saison

Tourismusbahn bringt Besucher ab Karfreitag an die schönsten Orte der Stadt

Bad Oeynhausen. Einsteigen, losfahren, sich treiben lassen und ganz nebenbei die schönsten Orte Bad Oeynhausens kennenlernen – eine Fahrt mit EMIL – dem Wolkenschieber erfreut sich seit Jahren bei Bad Oeynhausens Besuchern großer Beliebtheit. Bei gutem Wetter am 30. März, spätestens aber am 1. April startet die Tourismusbahn in die neue Saison.

Nach vier erfolgreichen Jahren geht EMIL – Der Wolkenschieber am Karfreitag in seine fünfte Saison. „EMIL wurde in den vergangenen Jahren sehr gut angenommen. Deshalb freuen wir uns umso mehr, den Besuchern Bad Oeynhausens die schönsten Orte unserer Stadt auch 2018 zu zeigen“, sagt Alfred Dalpke, Geschäftsführer der E mobilität Gesellschaft mbH & Co. KG. Peter Adler, Geschäftsführer der Staatsbad GmbH, unterstreicht die Bedeutsamkeit der Tourismusbahn für die Stadt: „EMIL ist seit Jahren ein fester Bestandteil von Bad Oeynhausen. Gerade für Familien, Kurgäste und bewegungseingeschränkte Besucher ist die Bahn eine tolle Gelegenheit, unsere Stadt kennenzulernen.“

Neben der Maternus Klinik, der Agua Magica und der Berolinaklinik hält EMIL – Der Wolkenschieber beispielsweise auch im Kurpark vor der Wandelbar, in der Innenstadt am Verkehrshaus sowie im Sielpark mit seinem Gradierwerk. Dass EMIL auf drei Routen je vier bis fünf Sehenswürdigkeiten anfahren kann, ist nur dank der 15 Sponsoren möglich. „Neben der Volksbank Bad Oeynhausen-Herford und der Sparkasse Bad Oeynhausen – Porta Westfalica wird in diesem Jahr erstmals auch das HDZ einen eigenen Wagen haben“, freut sich Alfred Dalpke über das Engagement der Partner. Zudem unterstützen unter anderem der Energieversorger Westfalica, der die Lok beschriftet hat, die Lielje Gruppe und Maternus den Fahrbetrieb. „Mein besonderer Dank gilt den Sponsoren. Ohne sie gäbe es EMIL nicht“, so Alfred Dalpke.

Informationen zu den Preisen, Terminen, Routen und Tickets gibt es beim Lokführer, in der Tourist- Information im Haus des Gastes, Im Kurpark, Tel. 0 57 31 / 13 00, geöffnet montags bis freitags von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr und samstags von 10.00 Uhr bis 14.00, im Verkehrshaus – dem Start- und Zielpunkt der Fahrten, in der Maternusklinik sowie online auf www.staatsbad-oeynhausen.de und www.stadtrundfahrten-badoeynhausen.de