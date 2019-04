EMIL startet in die neue Saison

Bad Oeynhausen. Einsteigen, losfahren und sich zu den schönsten Orten der Stadt fahren lassen, das machen die Gäste von Emil– Dem Wolkenschieber. Seit fünf Jahren erfreut sich eine Fahrt mit der Tourismusbahn bei Bad Oeynhausens Besuchern großer Beliebtheit.

Die E – Mobilität Gesellschaft mbH & Co. KG startet nun mit EMIL in die neue Saison und bietet ab dem 5. April Fahrten mit der Bahn an. Neben der Maternus Klinik, der Agua Magica und der Berolinaklinik hält der Wolkenschieber unter anderem auch im Kurpark vor der Wandelbar, in der Innenstadt am Verkehrshaus sowie im Sielpark mit seinem Gradierwerk.

Die Sehenswürdigkeiten fährt EMIL im Hopp-on-hopp-off System auf drei verschiedene Routen von Freitag bis Sonntag an. Je vier bis fünf Sehenswürdigkeiten werden dabei angesteuert. Das ist nur dank der Unterstützung durch zahlreiche Sponsoren möglich. Erstmals werden in dieser Saison Jahreskarten angeboten.Weitere Informationen zu den Preisen, Terminen, Routen und Tickets gibt es beim Lokführer, in der Tourist- Information im Haus des Gastes, Im Kurpark, Tel. 0 57 31 / 13 00, geöffnet montags bis freitags von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr und samstags von 10.00 Uhr bis 14.00, im Verkehrshaus – dem Start- und Zielpunkt der Fahrten (geöffnet von 12.00 Uhr – 22.00 Uhr), in der Maternusklinik sowie online auf www.staatsbad-oeynhausen, www.stadtrundfahrten-badoeynhausen.de und info@oldtimerbustouren.de