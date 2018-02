Elterntrainings in Lippe

Fit im Lesen, Schreiben und Rechnen: Schulpsychologische Beratung Lippe bietet Elterntrainings an

Kreis Lippe. Wie in den letzten Jahren bietet die Schulpsychologische Beratung Lippe auch in diesem Jahr wieder ihre Elterntrainings an. In diesen als Workshops konzipierten Trainings werden an Hand von Übungen und praktischen Beispielen Fragen zu den Themen Hausaufgaben und häusliches Üben, Lesen, Schreiben und Rechnen beantwortet. Der Schwerpunkt liegt dabei auf alltagspraktische Methoden, die ohne besondere Hilfsmittel angewendet werden können. Alle Veranstaltungen beginnen jeweils um 18.00 Uhr. Die Teilnahme steht allen Eltern von Grundschulkindern offen und ist kostenfrei. Anmeldungen nimmt das Sekretariat unter der Rufnummer 05231/4589490 entgegen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Termine in der Regionalen Schulpsychologischen Beratung Lippe:

Standort Detmold, Hofstr. 3, 32756 Detmold:

– Mo, 19.02.2018, 18:00 – 20:00Uhr, Hausaufgaben und häusliches Üben

– Di, 27.02.2018, 18:00 – 20:00Uhr, Lesen und Schreiben

– Do, 08.03.2018, 18:00 – 20:00Uhr, Rechnen

Standort Lemgo, Papenstraße 4, 32657 Lemgo:

– Di, 10.04.2018, 18:00 – 20:00Uhr, Hausaufgaben und häusliches Üben

– Mi, 18.04.2018, 18:00 – 20:00Uhr, Lesen und Schreiben

– Mo, 23.04.2018, 18:00 – 20:00Uhr, Rechnen

Standort Bad Salzuflen, Schülerstraße 11, 32108 Bad Salzuflen:

– Do, 03.05.2018, 18:00 – 20:00Uhr, Hausaufgaben und häusliches Üben

– Di, 08.05.2018, 18:00 – 20:00Uhr, Lesen und Schreiben

– Mo,14.05.2018, 18:00 – 20:00Uhr, Rechnen