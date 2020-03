Elterngeldstelle des Kreises geschlossen

Kreis Lippe. Um Rückstände von Elterngeldanträgen aufzuarbeiten, bleibt die Elterngeldstelle des Kreises Lippe von Montag, 23. März, bis einschließlich Freitag, 27. März, geschlossen. Auch die telefonische Hotline ist in diesem Zeitraum nicht besetzt. Anträge auf Elterngeld können per Post an das Team Elterngeld beim Kreis Lippe geschickt oder beim Bürgerservice im Kreishaus in der Felix-Fechenbach-Str. 5 in Detmold abgegeben werden. Eine Beratung kann hier jedoch nicht erfolgen. Der Kreis bittet um Verständnis für diese zeitweise Einschränkung. Ab Montag, 30. März, finden die Sprechstunden wieder wie gewohnt statt.