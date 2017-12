Elevator Pitch im Rathaus

Rheda-Wiedenbrück. „Sie haben eine Minute Zeit, sich und Ihr Unternehmen vorzustellen!“ – diese Situation setzt Nachwuchs-Führungskräfte, Selbständige, aber auch „alte Hasen“ oft unter Druck. Für diese Gruppen bietet die pro Wirtschaft GT in Zusammenarbeit mit der städtischen Wirtschaftsförderung erstmals den Elevator Pitch am Montag, 11. Dezember, ab 18 Uhr im Rathaus an: Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellen sich auf der Fahrt in den achten Stock vor und bekommen auf der Rückfahrt ein professionelles Feedback, um ihren Auftritt zu verbessern. Die Veranstaltung ist kostenlos.

„Wichtig dabei ist, dass der Auftritt der Teilnehmer bewertet wird, nicht die Geschäftsidee“, betont Anna Niehaus, pro Wirtschaft GT. Neben dem Pitch haben die Teilnehmer Gelegenheit, in Barcamps Informationen und Wissen einzuholen. „Verschiedene Experten zu den Themen Finanzierung, Marketing, Steuern und Recht werden für Fragen und Gespräche zur Verfügung stehen“, ergänzt die städtische Wirtschaftsförderin Nikola Weber. Einen Tipp haben die beiden Organisatorinnen noch: Unbedingt die Visitenkarten mitnehmen! „Denn schließlich“, so Anna Niehaus, Ansprechpartnerin für Existenzgründer und Jungunternehmen bei der pro Wirtschaft GT, „ist die Veranstaltung auch eine Plattform für Kontakte, Gespräche und Austausch.“

Es sind nur noch wenige Fahrstuhl-Fahrten frei. Eine verbindliche Anmeldung ist notwendig: www.prowi-gt.de

Foto (v.l.): Nikola Weber und Anna Niehaus freuen sich auf den ersten Elevator Pitch im Rhedaer Rathaus.