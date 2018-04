Elektromobilität zum Anfassen

Paderborn. Handwerker, Pflegedienste, Händler… viele Unternehmen sind täglich mit ihren Fahrzeugen auf den Straßen in der Region unterwegs. Eine Veranstaltung in Paderborn zeigt Ihnen, wie Sie in Zukunft elektrisch und möglichst auch erneuerbar mobil bleiben. Der Regionalverband OWL des Landesverbandes Erneuerbare Energien NRW lädt zusammen mit der Kreishandwerkerschaft Paderborn-Lippe und der Energieagentur NRW zu einem Info- Nachmittag ein.

Am 13. April 2018 gibt es von 14 bis 18.30 Uhr in der Montagehalle der WestfalenWIND GmbH in der Vattmannstraße 6 in Paderborn Fachvorträge rund um die E-Mobilität.

Es werden Lösungen präsentiert, wie Gewerbetreibende von der E-Mobilität profitieren können und wie sie an Fördermittel für Ladeinfrastruktur kommen. Natürlich stehen verschiedenste Modelle an Elektroautos für Probefahrten zur Verfügung und es gibt eine Ausstellung von Ladesäulenherstellern sowie Autohäusern.

Gedacht ist die Veranstaltung in erster Linie für Handwerksbetriebe, Pflegedienste und mittelständische Unternehmen. Aber auch interessierte Privatpersonen sind willkommen.

Eine Anmeldung über die Internetseite des LEE NRW ist erwünscht, aber nicht zwingend erforderlich.

Anmeldung und Programm unter: http://www.lee-nrw.de/veranstaltungen/e-mobilitaet-in-unternehmen-und-gewerbe/