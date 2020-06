Elektroautos zum Ausleihen

CITYca und moBiel kooperieren

Bielefeld. Den Einkauf nach Hause transportieren oder am Sonntagabend Freunde auf dem Land besuchen: Auch überzeugte Fans von Bus und Stadtbahn brauchen ab und zu ein Auto. Dank einer Kooperation von moBiel mit dem Brackweder Unternehmen CITYca können moBiel-Abonnenten jetzt zu Vorzugspreisen ein Elektroauto leihen.

CITYca verleiht zurzeit 17 mit Ökostrom betriebene E-Autos – vom Smart bis zum Transporter. Sie gehören dem Brackweder Hans Rost, der seit März 2019 sein Carsharing-Unternehmen in Bielefeld betreibt. Ab Montag (15.6.) bietet CITYca allen moBiel-Abonnenten Sonderkonditionen. Wer ein Abo hat, erhält bei jeder Buchung 30 Prozent Rabatt auf die Leihgebühr. Außerdem bekommt er, wie alle Neukunden, ein Startguthaben von 8,50 Euro. Die Autos sind im gesamten Stadtgebiet ausleihbar, feste

Standorte gibt es jedoch nicht. Hans Rost setzt auf das FreeFloating-System, bei dem die Wagen nach der Nutzung irgendwo im öffentlichen Raum an geeigneten Stellen abgestellt werden können. Der nächste Ausleiher findet die freien Fahrzeuge per App.

„Klimafreundliche Mobilität für Bielefeld – das ist unser gemeinsames Ziel“, begründet moBiel-Geschäftsführer Martin Uekmann die neue Zusammenarbeit. „Ich freue mich, dass unsere Kunden jetzt neben Bus und Stadtbahn sowie Fahrrädern, E-Motorrollern, den TIER-Rollern und den Standort gebundenen Autos von Cambio auch die rein elektrischen CITYca-Autos nutzen können. Da ist für jeden Mobilitätswunsch etwas dabei.“

CITYca-Flotte wächst auf 35 E-Autos

Auch Hans Rost ist zuversichtlich, dass die Kooperation seines noch jungen Startups mit moBiel eine Marktlücke schließt:

„Gerade die moBiel-Stammkunden sind dies oft aus Überzeugung, weil sie sich möglichst umweltfreundlich und emissionsarm bewegen wollen. Sie haben deshalb vielleicht kein eigenes Auto oder überlegen, es abzuschaffen. Wenn sie dann doch einmal ein Auto ausleihen müssen, soll dies möglichst sauber sein. Da passen unsere mit grünem Strom betriebenen Fahrzeuge perfekt.“ Der CITYca-Gründer ist überzeugt davon, dass sein Unternehmen – auch dank der Zusammenarbeit mit moBiel – weiter expandieren wird: „18 weitere Elektroautos, vierzehn Skoda Citygo und vier VW E-Golfs sind bestellt. Die ersten sollten eigentlich schon da sein. Wegen der Corona-Krise beginnt die Auslieferung aber später, voraussichtlich im

Spätsommer.“

Betrieben wird die CITYca-Flotte mit Ökostrom. Diesen bezieht Hans Rost bereits seit Geschäftsaufnahme im März 2019 bei den Stadtwerken Bielefeld für seine zurzeit neun eigenen Ladesäulen. Und auch an den über 80 öffentlichen Ladepunkten der Stadtwerke können die CITYca-Akkus kostenfrei aufgeladen werden.

So funktioniert das Ausleihen

Wer bei CITYca ein Auto ausleihen möchte, muss einen gültigen Führerschein der Klasse B besitzen und mindestens 19 Jahre alt sein. Zunächst müssen sich die Interessenten auf der Seite www.moBiel.de/CITYca registrieren. Dies ist kostenlos möglich. Zur Auswahl stehen verschiedene Tarife, darunter zwei spezielle Varianten für moBiel-Abonnenten. Diese bieten 30 Prozent Rabatt auf die Leihgebühr. Die Abonnenten bekommen außerdem wie jeder Neukunde ein Startguthaben von 8,50 Euro für die erste Fahrt, das innerhalb von 30 Tagen genutzt werden muss. Zur Identifizierung als Abo-Kunde reicht die Eingabe der Abonnentennummer. CITYca überprüft zudem den Führerschein, entweder im CITYca-Büro an der Carl-SeveringStraße oder per online-Verifizierung.

Für die Nutzung der CITYca-Autos ist die MOQO-App notwendig. Über sie sieht man, wo und wann welches Fahrzeug frei ist, und kann es buchen. Die Bezahlung erfolgt ausschließlich über Kreditkarte. Zum kostenlosen Nachladen an den CityCa- und Stadtwerke-Ladesäulen finden die Ausleiher einen Ladechip im Auto.

Hier gibt es mehr Informationen

Wer persönliche Beratung schätzt, kann sich an den CITYca Kundendienst wenden. Er ist telefonisch, per E-Mail oder während der Öffnungszeiten an der Carl-Severing-Straße 55a erreichbar. Die genauen Kontaktdaten und alle Einzelheiten zu den verschiedenen Preisen und Tarifmodellen auch für moBiel-Abonnenten finden sich unter www.moBiel.de/CITYca.