electroplus/küchenplus kommt nach Bad Salzuflen

Joachim Malz eröffnet am 2. November den sechsten Markenstore für Hausgeräte und Küchen

Bielefeld. In Ostwestfalen-Lippe führt er bereits fünf Geschäfte mit großem Erfolg und will jetzt auch in Bad Salzuflen die Nr. 1 werden: Joachim Malz startet Anfang Oktober mit seinem sechsten electroplus/küchenplus-Markens tore und schließt damit die Lücke zwischen seinen Standorten in Bielefeld (2), Herford, Detmold und Lemgo.

Nach der Übernahme eines alteingesessenen Hausgeräte-Fachgeschäftes können sich die Bad Salzufler auf einen modernen electroplus/küchenplus-Markens tore mit einem spürbar erweiterten Angebot in den Bereichen Hausgeräte, Küchen und Küchenmodernisierung freuen. Der Claim Für mich. Vor Ort. Vom Fach. des Shopkonzeptes der Bielefelder EK/servicegroup steht dabei für enge Kundenbeziehungen und die hohe fachliche Kompetenz des gesamten Malz-Teams. Deshalb stellt das mittlerweile 50 Mal umgesetzte Shopkonzept auch die Unternehmerpersönlichkeit – im Co-Branding mit dem Konzeptnamen electroplus/küchenplus – in den Mittelpunkt.

Emotional und serviceorientiert auf allen Kanälen

Die grundsätzlichen Stärken von electroplus/küchenplus liegen in der klaren Fokussierung auf Markensortimente und der ebenso nutzenorientierten wie emotionalen Präsentation der technischen Geräte. Eine Ausrichtung, die der Unternehmensphilosophie von Joachim Malz sehr entgegenkommt: „Unser oberstes Ziel ist es, für unsere Kunden immer die individuell passende Lösung zu finden – bei der Wahl von Elektrogeräten genauso wie bei der Erfüllung von Küchenwünschen. Dabei geht es um Kriterien wie Zeitersparnis und Effizienz und den Anspruch auf Komfort, Ressourcenschonung und Design.“

Attraktiv und informativ ist auch der Auftritt in der Online-Welt, der aus der EK Zentrale heraus organisiert wird. Hier sorgen beispielsweise regional angesteuerte Google Ads- und Social-Media-Kampagnen zum Thema Hausgeräte und Küchen für die gewünschte Frequenz auf der Händler-Website und führen die Kunden letztendlich ins Fachgeschäft.

Und damit auch nach dem Kauf keine Wünsche offen bleiben, setzen Händler wie Joachim Malz auf bedingungslose Servicequalität.13 Kundendiensttechniker (von insgesamt 42 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern) sind für seine Unternehmensgruppe unterwegs und kümmern um Lieferung, Anschluss und – im Fall der Fälle – Reparatur und Wartung der Geräte. Eine Notfall-Hotline ist rund um die Uhr besetzt, Leistungen wie Energieberatung, Endkunden-Finanzierung oder Garantieverlängerung sind selbstverständlich.

Hier sind Megatrends zuhause!