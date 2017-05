EK/servicegroup sucht den Passion Star 2017

Bielefeld. Die Bielefelder Verbundgruppe EK/servicegroup vergibt im September 2017 zum siebten Mal den Passion Star an Handelspartner, deren Geschäftskonzept sich durch außergewöhnliches Engagement auszeichnet. Leidenschaft, persönlicher Kundenkontakt und das Kauferlebnis im Geschäft sind in Zeiten des Online-Handels Voraussetzungen für den unternehmerischen Erfolg. Zudem soll der Preis Aufforderung und Motivation für den Einzelhändler sein, sich den neuen Herausforderungen zu stellen.

Eine hochkarätig besetzte Jury prüft und bewertet alle eingegangenen Bewerbungen mit Blick auf emotionale Wirkung, Nachhaltigkeit, Qualität, Unternehmenskultur, Einzigartigkeit, Glaubwürdigkeit und Lebensart.

Die Bewerber profitieren gleich auf mehrere Weisen: dank der von EK gestellten Marketingmaterialien signalisiert der Einzelhändler seinen Kunden, dass Leidenschaft eine der Kernkompetenzen des Unternehmens sind. Darüber hinaus bietet die Bewerbung die Möglichkeit der werblichen Nutzung im lokalen Umfeld.

Parallel zum EK Passion Star kann sich das Unternehmen auch für den EK Passion Star Publikumspreis bewerben. In dieser Kategorie hat das Geschäft die Möglichkeit, seine Kunden vor Ort per Online-Voting für sich abstimmen zu lassen. Der Publikumspreis bietet damit die Chance, die Kundenbindung zu festigen.

Die Gewinner aller EK Passion Stars profitieren dank einer medienwirksamen Preisverleihung im Rahmen der EK HOME vor zahlreichen Multiplikatoren aus Handel und Wirtschaft am 15. September 2017 in Bielefeld. Siegerurkunde und Preis können am Point of Sale ausgestellt werden, wodurch der Bekanntheitsgrad auch bei den Endverbrauchern erhöht wird.

Die Teilnahmebedingung für die Nominierung zum EK Passion Star ist die Mitgliedschaft bei der EK/servicegroup oder einem kooperierenden Unternehmen. Bewerbungsschluss für den Passion Star ist der 31. Mai 2017.

Weitere Informationen sowie die Anmeldeunterlagen finden interessierte Händler unter www.ek-passion-star.de