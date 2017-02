EK/servicegroup präsentiert Trends für die kommende Saison

Bielefeld . Der Textilbereich des Bielefelder Mehrbranchenverbunds EK/servicegroup ist auch in diesem Jahr für seine Mitglieder wieder in Österreich, dem Rhein-Main Gebiet und in Ostwestfalen unterwegs, um die modischen Highlights für die nächste Saison zu präsentieren. Neben aktuellen Modetrends sind die leistungsstarken Eigenmarken ein guter Grund, sich an einem der drei Standorte von den Leistungen zu überzeugen.

„Unsere Eigenmarkenkollektionen bieten den Händlern die Möglichkeit, „blickfangende“ und trendgerechte Mode zu margenstarken Preislagen zu bekommen“, erläutert fashion-Geschäftsführer Peter Bierhake die Vorteile der private Label.

Im Bereich der Damenoberbekleidung stehen die Marken St. Barth, Kate Storm und InShape im Fokus. Die Männer dürfen sich auf trendige Eigenmarkenkollektionen von St. Barth und Marco Manzini freuen. Oskar‘s & Ferli bieten Neuheiten für die Kleinen an. Im Bereich der Kinder- und Teeny-Kollektionen kann man sich auf aktuelle Trends zu hervorragender Qualität und überzeugenden Preislagen freuen. Die wichtigsten Themen sind hier: „Cosy Landscape“ – rustikale Modernität und modischer Mix, „Grunge Idols“ – cooler Rock-Appeal im Biker-Style und Pop-Culture mit Glamour-Faktor sowie das Thema „Urban Culture“ – Streetwear im modernen, urbanen Look mit Prints und Emblemen.

Zu Beginn der EK LOOK in Bielefeld am 2.Februar werden zusätzlich Sortimente und Shopkonzepte für Heimtextil, Wäsche, Lederwaren wie auch Uhren und Schmuck präsentiert. Die Messe bietet darüber hinaus im Warensegment Damen- und Herrenwäsche über 30 namhafte Markenhersteller, die exklusiv ihre neuen Kollektionen vorstellen.

Jetzt auch schon die nächsten Termine vormerken:

27.07.2017 EK LOOK, Bielefeld