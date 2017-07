EK LOOK: Neue Styles. Neue Trends

Bielefeld. Wie bereits in den vergangenen Jahren, sind auch in diesem Jahr Bielefeld, Salzburg und Hofheim-Wallau Veranstaltungssorte der Textil- und Modemesse EK LOOK. In Bielefeld werden am 27. Juli 2017, in Salzburg am 01. August 2017 und in Hofheim-Wallau am 03. August 2017 werden die Türen der Messehallen geöffnet, um den diesjährigen Fachbesuchern erneut einen Überblick über trend- und umsatzstarke Neuheiten für die kommende Frühjahrs- und Sommersaison zu präsentieren.

Im Vordergrund stehen wieder die Trendkollektionen der erfolgreichen EK Eigenmarken für die ganze Familie. Im Bereich der Damenoberbekleidung sind es die Marken St. Barth und Kate Storm. Die Männer dürfen sich ebenfalls auf trendige Eigenmarkenkollektionen von St. Barth freuen. Im Fokus der Kinder- und Babykollektionen stehen erneut ferli und Oskar´s. Die Kollektionen im Bereich der Kinder und Teenies vermitteln Kreativität und Aktualität. Modische und individuelle Vielfalt sind das Gebot zur Frühjahrs- und Sommersaison. Bei den Jungs entsprechen Streetculture und urban Sportswear mit taffen Farben und coolen Effekten dem aktuellen Trend. Für die Mädchen sind Glanz und Glitzereffekte, frische und auch pastellige Farbhighlights ein Muss.

Bei den Materialien stehen weiterhin die fließenden Jerseys und leichte Sweat-Qualitäten im Vordergrund. Stylische Sommeroutfits mit bedruckten Shirts und Shorts sowie schwingende Röcke und lässige Shirt-Kleider-Typen sind fester Bestandteil im Sortiment.

Passend zur anstehenden Fußball-Weltmeisterschaft 2018 wird es ein rundes Angebot zum Thema Fußball geben, so dass bereits die erste Fanbekleidung geordert werden kann. Zusätzlich werden die Sortimente und Shopkonzepte aus den Bereichen Strumpfwaren, Heimtextil und Wäsche sowie Lederwaren, Uhren und Schmuck präsentiert. Aber nicht nur die einzigartigen Kollektionen sondern auch tolle Kalkulationen, neue Prospekte sowie hochattraktive Verkaufspreislagen locken rund 500 Fachbesucher an.

Jetzt auch schon die nächsten Termine vormerken:

01.02.2018 EK LOOK, Bielefeld

06.02.2018 Salzburg, Österreich

08.02.2018 Messecenter Rhein-Main in Hofheim Wallau