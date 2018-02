EK LOOK: Ausblick auf Herbst-Winter 2018/2019

EK/servicegroup präsentiert Fashion-Trends für nächste Saison

Bielefeld. Salzburg, Hofheim-Wallau, Bielefeld: An den bekannten drei Standorten präsentiert der Mehrbranchenverbund EK/servicegroup auf seiner Textil- und Modemesse EK LOOK die neuen Kollektionen zur Herbst- und Winter-Saison 2018/2019. Im Vordergrund stehen auf allen Messen wieder die Kollektionen der erfolgreichen Eigenmarken für die ganze Familie.

„Unsere Handelspartner erhalten mit unseren Eigenmarkenkollektionen trendgerechte, aktuelle Mode, die sie ihren Kunden zu einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis anbieten können.“, erläutert fashion-Geschäftsführer Peter Bierhake.

Die Damenwelt darf sich auf modische Private Label Kollektionen von St. Barth und Kate Storm freuen. Im Trend liegen hier Rotnuancen sowie Lila und Messingtöne. Basic Farben wie Grau, Beige und Schwarz bleiben weiterhin angesagt. Auch hier locken attraktive Preislagen mit einer überdurchschnittlichen Kalkulation sowie abverkaufsstarke Prospekte mit modischen Highlights. Die Männerwelt erwarten die bekannten Private Label Kollektionen von St. Barth und Marco Manzini.

Angesagte Themen bei den Kinderkollektionen sind Pink- und Rosatöne sowie glitzernde Metallic Effekte bei den Mädchen und alles rund um Weltraum-Motive bei den Jungen. Auch die Jüngsten kommen nicht zu kurz: es wird unter anderem Merino-Wollwäsche für Babies gezeigt und Themen rund um Highlights wie WM und Oktoberfest werden aufgegriffen.

Zum Auftakt der EK LOOK in Bielefeld am 01.02.2018 werden zusätzlich die Sortimente und Shopkonzepte für Heimtextil, Wäsche, Lederwaren wie auch Uhren und Schmuck präsentiert. Die Messefläche bietet darüber hinaus im Warensegment Damen- und Herrenwäsche rund 50 namhafte Markenhersteller, die ihre neuen Kollektionen vorstellen.

Jetzt auch schon den nächsten Termin vormerken:

EK LOOK in Bielefeld am 26.07.2018

EK LOOK in Salzburg, Österreich am 31.07.2018

EK LOOK im Messecenter Rhein-Main in Hofheim Wallau am 02.08.2018

Fotos: ©Lea Simon