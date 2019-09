EK LIVE Herbstmesse 2019: Handeln mit Zukunft

Bielefeld. Vom 18. bis 20 September 2019 präsentierten 250 Aussteller auf der Herbstmesse der EK/servicegroup auf rund 32.000 Quadratmetern attraktive Produktneuheiten und Trendartikel aus allen Sortimentsbereichen für den stationären Fachhandel.

Zum Auftakt der dreitägigen Herbstmesse fand am 18. September der EK Retail Forum, das Nachfolgeformat des EK Unternehmerkongresses, statt. Auf der Veranstaltung wurde den 400 Gästen aus Industrie, Handel, Wirtschaft und Forschung die Branche im Allgemeinen und auch die Messeveranstaltung schmackhaft gemacht.

Am Abend des 18. Septembers kürte eine internationale Fachjury zum mittlerweile 9. Mal die Gewinner des EK Passion Stars. In einer lockeren Party-Atmosphäre wurde unter den 50 Nominierten die 3 Gewinner des EK Awards präsentiert, die sich durch besonders ansteckende Leidenschaft und herausragende Leistungen im Handel auszeichnen. Der Handels-Award der Bielefelder Verbundsgruppe ging in diesem Jahr nach Amdersfoort (NL), Aalsmeer (NL) und Offenburg (D).

Die EK verfolgt, so Vorstandsvorsitzende Franz-Josef Hasebrink, ein klares Ziel: „Aus dem stationären Ladenlokal wird ein Smart-Store, aus dem klassischen Fachgeschäft ein Ort, an dem die Händlermarke erlebbar wird“. Hierzu werden auf der Messe innovative Lösungen zur Gestaltung eines digitalen Shopping-Erlebnisses präsentiert. Auch wird auf Wertschätzung durch einen Mehrwert für den Handel gesetzt. Exemplarisch für die Schaffung von Mehrwert steht ein Shopkonzept wie electroplus, welches anstelle von Preis und Produkt die Persönlichkeit des Kunden in den Vordergrund stellt (www.elektro-plus.de). Die Händler können, beispielsweise durch individuelle Serviceleistungen, ein Stück ihrer DNA weitergeben. Jeder Händler bekommt ein Gesicht, jedes Produkt bekommt eine persönliche Note. Auf diese Weise wird die anonyme Online-Welt mit der emotionalen Offline-Welt verknüpft.

Text: Julia Niemeyer