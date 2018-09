EK hat die Fachgeschäftskonzepte für Hausgeräte und Küchen

Berlin/Bielefeld. Bei ihrer mittlerweile 10. Teilnahme an der Berliner Messe IFA präsentierte die EK/servicegroup, europaweit tätiger Mehrbranchenverbund mit aktuell rund 4.000 Handelspartnern, einmal mehr ihre ganze Kompetenz im Geschäftsfeld comfort. Unter dem Motto Für Mich. Vor Ort. Vom Fach. stellen die Bielefelder dabei vom 31.08 – 05.09.2018 am neuen Standort in Halle 5.1/108 u. a. ihre erfolgreichen Fachgeschäftskonzepte für Hausgeräte und Küchen in den Mittelpunkt.

„Mit electroplus und küchenplus verfügen wir über Top- Lösungen für die qualitative Vermarktung von Elektrohausgeräten. Neben hohem Erlebniswert, Kundennähe und einer absoluten Qualitätsorientierung in Sortiment und Service überzeugt hier die intelligente Verknüpfung von Online- und Offline-Handel. Wir freuen uns auch in diesem Jahr darauf, der Fachwelt unser Leistungsangebot vorzustellen“, so der verantwortliche Bereichsleiter Lutz Burneleit. Dazu zählen im Übrigen auch margenstarke Exklusivgeräte führender Industriepartner.

48 Standorte electroplus, 53 Standorte küchenplus – Tendenz steigend