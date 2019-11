Pressemitteilung electroplus küchenplus: EK Erfolgskonzept feiert Jubiläum – Der 50ste Markenstore steht in Bad Salzuflen

Bielefeld/Bad Salzuflen. Am 8. November 2019 hat ein Erfolgskonzept aus dem Hause EK/servicegroup runden Geburtstag: Im nordrhein – westfälischen Bad Salzuflen eröffnet Joachim Malz den bundesweit 50sten electroplus küchenplus – Markenstore für Hausgeräte und Küchen. Für Malz ist es gleichzeitig sein sechster Standort in Ostwestfalen – Lippe. Warum entscheidet sich ein Unternehmer gleich sechsmal für das gleiche Konzept? „Weil es alles mitbringt, was einkunden -und zukunftsorientiertes Fachgeschäft braucht und weil es schon fünfmal gut gelaufen ist“, so der EK Handelspartner Malz lapidar.

Zumindest die erste Hälfte der Antwort formuliert dabei auch die Überzeugung der anderen Unternehmer, die bundesweit auf das Shopkonzept der EK setzen. Für mich. Vor Ort. Vom Fach. electroplus küchenplus bietet innovative Sortimente, Emotionen am POS und überzeugende Service – und Marketinglösungen in einer zunehmend digitalisierten Welt rund um die Themen Hausgeräte, Küchen und Küchenmodernisierung. Dabei orientiert sich das Konzept konsequent an den Bedürfnissen und Wünschen der Endkunden. Der Claim Für mich. Vor Ort. Vom Fach. steht hier für gelebte Kundennähe, Regionalität und Fachkompetenz und definiert gleichzeitig das gesamte Leistungsspektrum. Eine der großen Stärken des Shopkonzeptes ist es, technische Sortimente ansprechend in Szene zu setzen. So finden die Kunden an sämtlichen Geräten Produktinformationen, die den konkreten Nutzen beschreiben und damit das über allem stehende Plus an Lebensqualität in den Mittelpunkt rücken. Dabei geht es um Kriterien wie Zeitersparnis und Effizienz und den Anspruch auf Komfort,Ressourcenschonung und Design. Attraktive Ladenbau-Elemente und eine durchdachte Wegeführung sorgen für Wohlfühlatmosphäre und klare Orientierung, die Warengruppen sind nach Themen wie Spülen, Backen & Kochen oder Waschen & Trocken geordnet. „Klassiker“ wie Kundendienst, Liefer – und Montageservice oder Energieberatung sind für electroplus küchenplus – Händler selbstverständlich.

Darüber hinaus eröffnet der Zugriff auf das breite Konzept – Portfolio eine Vielzahl an Möglichkeiten wie 0% – Finanzierungen, Garantieverlängerungen oder die Nutzung des virtuellen „Kiosk – System“ der Bielefelder Verbundgruppe. Über die digital verlängerte Ladentheke kann der Kunde Artikelbestellen, die nicht im Geschäft vorrätig sind und sich auf Wunsch direkt nach Hause liefern lassen. Auch Megatrends wie Smart Home sind bei electroplus küchenplus – Händlern zuhause. Hier wird die Vernetzung von Elektrogeräten und ihre Steuerung durch Apps, Sprache und Künstliche Intelligenz lebendig! Omnichannel – Kompetenz für Individualisten Der Auftritt in der Online -Welt entspricht ebenfalls den neusten Standards: Hier sorgen regional angesteuerte Google Ads – und Social – Media -Kampagnen zum Thema Hausgeräte und Küchen für die gewünschte Frequenz auf der Händler – Website und führen die Kunden letztendlich ins Fachgeschäft. Die zentrale Organisation aller Maßnahmen in der EK Zentrale macht auch den Händlern das Leben leichter! Was ihm noch an electroplus küchenplus gefällt? Joachim Malz gibt auch hier eine prägnante Antwort: „Das Konzept respektiert unsere unternehmerische Individualität vor Ort.“ Die gemeinsame Marken – Positionierung von Konzept – und Händlernamen ist dafür ein deutlich sichtbares Beispiel.