Freizeitpark baut auf – Baugenehmigung erteilt

Eröffnung ist für Freitag, 10. Juli, auf dem Großparkplatz am Gartenschaugelände geplant

Paderborn .Der Aufbau für den temporären Freizeitpark in Paderborn-Schloß Neuhaus kann starten. Bürgermeister Michael Dreier übergab am Gartenschaugelände im Beisein von Ulrike Heinemann, Vorsitzende des Betriebsausschusses und Ausschusses für Märkte und Feuerwehr, ihrem Stellvertreter Dieter Honervogt sowie Stadtmarketingchef Jens Reinhardt, Marktmeister Matthias Amediek und Christian Stork von der Schlosspark und Lippesee Gesellschaft die Baugenehmigung an Hans-Otto Bröckling, den Vorsitzenden des Paderborner Schaustellervereins, und an seinen Vorstandskollegen Bethel Thelen.