Einwöchige Ferienspiele im Marta Herford

Herford. In den letzten beiden Wochen der Sommerferien finden im Marta-Atelier einwöchige Ferienspiele für Kinder zwischen 6 bis 10 Jahren statt. Vom 27.07. bis zum 31.07. lädt das Angebot „Fantastische Faltenwürfe“ dazu ein, mit Stoffen und Farben zu experimentieren. In der „Werkstatt der Schmetterlinge“, die vom 03.08. bis zum 07.08. stattfindet, werden die Kinder in Anlehnung an das gleichnamige Kinderbuch zu Erfinder*innen von Dingen, Tieren, Architekturen und Maschinen.

Neben künstlerischen Anregungen wird auch ein erlebnisreiches Spiel- und Bewegungsprogramm im Innen- und Außenbereich angeboten. Die Ferienspiele finden jeweils von 8 bis 16 Uhr statt, die Zahl der Teilnehmer*innen ist auf max. 8 Kinder begrenzt. Anmeldung unter www.herford.de/wochenangebote.