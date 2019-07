Einladung zur Abschlussaufführung des Theatercamps „ Rollenspiel und Maskenzauber

“Kultureller Workshop für 10-bis 13-Jährige im Haus Neuland

Bielefeld. Während in die Schulgänge und Klassenzimmer in NRW bereits umfassende Stille eingezogen ist, ist es in unserer Jugendbildungsstätte Haus Neuland umso lebhafter: Unter dem Motto „Rollenspiel-und Maskenzauber“ nehmen aktuell insgesamt 17 Mädchen und Jungen zwischen 10 und 13 Jahren an unserem Theater-Erlebniscamp teil. Während des zwei wöchigen Feriencamps durchlaufen die Jugendlichen eine Kombination aus theater-und erlebnispädagogischen Angeboten: Mit Gips und Ton entwerfen und modellieren sie etwa ganz individuelle Masken–da dürfen Hände und Mobiliar ruhig schmutzig werden. Gleichzeitig üben sich die Jugendlichen bei Rollenspielen im szenischen Theaterspiel, um ihre selbst entwickelten Charaktere und Masken in einer Theatervorführung schließlich zum Leben zu erwecken. Zu dieser besonderen Aufführung, die am Samstag, den 27. Juli 2019, bei uns in Haus Neuland sattfindet, sind Sie herzlichen eingeladen sind.